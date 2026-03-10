Super Mario Galaxy Le Film dévoile une nouvelle bande-annonce explosive et révèle trois nouvelles voix au casting

Wart fait son apparition dans le film

Le 9 mars est le jour dédié à la mascotte de Nintendo, et même si l’on attend toujours la révélation d’un nouveau jeu Mario en 3D, Shigeru Miyamoto a confié lors de ce Direct que Super Mario Galaxy Le film serait l’évènement central de l’année 2026 consacré au plombier moustachu. L’une des principales nouveautés de cette nouvelle bande-annonce est la première apparition de Wart en action. Le personnage avait déjà été teasé dans une affiche promotionnelle, mais c’est la première fois qu’on le voit réellement dans le film.

Pour l’occasion, Nintendo et Illumination ont également révélé qui lui prêtera sa voix. Plus globalement, le PDG d’Illumination, Christopher Meledandri, a confirmé trois nouveaux acteurs pour le film. Concernant Wart, le personnage sera doublé par Luis Guzmán, acteur portoricain connu pour ses rôles dans plusieurs films de Paul Thomas Anderson comme Boogie Nights, Magnolia ou encore Punch-Drunk Love. Il a également prêté sa voix à Ricardo Díaz dans Grand Theft Auto: Vice City.

La Reine des abeilles, apparu dans le premier jeu Mario Galaxy, sera interprétée par Issa Rae, créatrice de la série HBO Insecure. L’actrice est également connue pour ses rôles dans American Fiction, The Hate U Give ou encore Barbie. La révélation la plus surprenante est tout de même celle qui concerne Yoshi, qui aura une véritable voix dans le film. Le personnage sera incarné par Donald Glover, aussi connu sous son nom d’artiste Childish Gambino. L’acteur et musicien est notamment célèbre pour la série Atlanta, la sitcom Community, ainsi que pour avoir interprété Lando dans Solo: A Star Wars Story et Simba dans le film en Live Action du Roi Lion.

Même si cela concerne surtout le public anglosaxon, rassurez-vous, Nintendo France à également diffusé la bande-annonce en VF (voir ci-dessus). En parallèle du film, Nintendo prévoit plusieurs contenus promotionnels via son application Nintendo Today! À partir du lendemain de l’annonce, il vous sera possible de récupérer une carte numérique à collectionner chaque jour (40 au total), d’obtenir des fonds d’écran pour smartphone en scannant l’application au cinéma et de prendre des photos avec des cadres numériques exclusifs.

Super Mario Galaxy Le film sortira dans les salles françaises le 1ᵉʳ avril prochain.