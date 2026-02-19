Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition a enfin droit à sa version Switch 2 en 60 images par seconde

En sortant jusqu’à quelques mois avant la Switch 2, on pensait que Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition serait parmi les premiers jeux à bénéficier d’une mise à niveau sur Switch 2. Ne serait-ce que parce que l’on sentait que le remaster était encore un peu à l’étroit sur la première Switch, notamment à cause d’un framerate limité. Il aura fallu prendre son mal en patience pour finalement voir arriver ce portage sur la dernière console de Nintendo, mais l’attente est désormais bien terminée.

Jaquette de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition
Xenoblade Chronicles X Definitive Edition
switch

Date de sortie : 20/03/2025

