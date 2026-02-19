Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition a enfin droit à sa version Switch 2 en 60 images par seconde

La mise à niveau depuis la Switch est bien payante

Pas question de nous faire attendre plus longtemps que nécessaire. Nintendo a publié une nouvelle vidéo du jeu aujourd’hui nous annonçant la disponibilité immédiate de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition dans sa version Switch 2, avec quelques améliorations qui améliorent grandement l’expérience.

En dehors d’un mode 4K si vous jouez en docké, qui affine les textures que vous voyez à l’écran, c’est surtout le passage en 60 images par seconde qui devrait faire beaucoup de bien à vos yeux. On voit ici à quel point cela peut changer l’expérience, surtout lorsqu’il se passe beaucoup de choses à l’écran ou lorsque l’on veut explorer ce gigantesque monde en toute fluidité.

Si vous avez le jeu sur Switch, vous pouvez dès maintenant profiter de cette version Switch 2. Enfin, en vous acquittant d’une mise à niveau payante, affichée au prix de 4,99 € sur l’eShop. Cependant, si vous n’avez pas encore craqué pour le jeu et si vous souhaitez directement acheter cette version Switch dans son format physique, il faudra encore patienter jusqu’au 16 avril prochain, date à laquelle la version boîte sera disponible.

Pour en savoir davantage sur Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, n’hésitez pas à relire notre test.