Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition s’est laissé approcher, premières impressions

Cette nouvelle version en a donc fait sauter quelques uns de joie, et on les comprend. Parce que derrière son air de spin-off (bien que les wagons aient récemment été rattachés avec la série principale via un DLC de Xenoblade Chronicles 3), cet opus représente une tentative singulière de proposer quelque chose de plus grand. Un quelque chose qui, certes, n’a pas convaincu l’intégralité du peu de joueurs s’y étant essayés, en raison, notamment, d’une formule légèrement revue pour permettre le jeu en ligne. Toutefois, nombreux sont ceux à s’accorder sur un point : Xenoblade Chronicles X est un RPG du même acabit que son prédécesseur.

Nous avons eu l’opportunité, à un mois de sa sortie, de nous essayer à cette version définitive, que nous avons pu explorer jusqu’au chapitre 4. Ce qui nous a permis de constater quelques changements, mais aussi quelques oublis, que nous allons tâcher de décortiquer ensemble dans ces lignes. Quoi qu’il en soit, l’avis global de l’auteur de cet article sur le titre d’origine aura forcément un rôle à jouer dans la conclusion, puisque déjà à l’œuvre sur une chronique militant pour un retour de Xenoblade Chronicles X. Maintenant que l’auto-promo est terminée, place au jeu dans cette nouvelle édition.

Note : Nous avons passé plusieurs heures sur cette version définitive, principalement sur TV, mais aussi en mode portable.

Rendez-vous avec Rama

La Terre est attaquée, non pas par une, mais bien par deux engeances extraterrestres qui semblent, à première vue, se battre pour le contrôle de nos ressources. En plein milieu de cet échange de tirs colossaux, les derniers survivants humains s’allient pour lancer plusieurs vaisseaux mondes vers l’espace lointain, espérant échapper à la menace et trouver une nouvelle planète habitable. Malheureusement, non seulement peu de navires terriens parviennent à quitter le système solaire, mais en plus, la Grande Blanche, celui dont nous suivrons l’équipage, est attaqué une nouvelle fois près de deux ans après son départ.

Forcé à entrer dans l’atmosphère d’une planète inconnue, et étrangement habitable, le vaisseau se disloque, et ne reste plus qu’un noyau comprenant infrastructures et soldats, principalement. Puisqu’il faut bien que l’histoire de votre héros, entièrement personnalisable via un éditeur de personnage très basique, commence quelque part, tout débute par la découverte de son module de survie dans les terres sauvages.

Bien sûr, votre avatar est amnésique, ne se rappelant de rien d’autre que du nom que vous choisissez de lui attribuer. Il est toutefois rapidement mis au travail pour le compte du BLADE, une organisation militaire qui s’occupe autant de la sécurité dans la colonie nouvellement fondée au sein de Mira, la planète accueillant l’intrigue, que d’organiser des expéditions lointaines dans ses étendues sauvages. Votre objectif, si vous l’acceptez, sera d’aider à remettre la main sur un morceau disparu du vaisseau, contenant quantité d’hommes et de femmes maintenus dans un sommeil artificiel.

Un pitch qui sent bon la Science-Fiction à la Clarke, et annonce une exploration grisante d’un monde vaste aux décors variés. Ce que l’on devine vite au réveil de notre avatar, qui ne tarde pas à découvrir les étendues de terre verdoyantes qui entourent New Los Angeles, la seule colonie humaine de Mira. Malgré les qualités du titre original, il lui était souvent reproché un récit assez bateau, et une narration peu engageante. Or, malheureusement, de ce que l’on peut voir au début de l’aventure, rien ne semble avoir changé à ce niveau.

Au sud de nulle part

Ce qui change, parlons en, c’est tout l’habillage des menus, autre problème souvent cité dans les critiques de 2015. Xenoblade Chronicles X est un titre d’une grande richesse, au point de perdre certains joueurs, et son interface n’aidait absolument pas à améliorer cet état de fait. Ici, le développeur a revu et corrigé le tir, en essayant, autant que faire se peut, de rendre le tout plus clair. Le résultat, s’il ne nous semble pas parfait, ni même vraiment suffisant au vu de ce que l’on espérait, demeure toutefois plus lisible. Premier « bon » point pour cette version.

Notez que si vous connaissez déjà le titre, vous ne serez pas dépaysés, puisque l’interface de cette version définitive reprend le même squelette. Tout n’a pas changé, bien sûr, et seule la navigation a été vraiment améliorée, avec une lisibilité de l’ensemble un brin rehaussée. Par exemple, on se repère mieux dans le menu d’équipement. Un détail qu’on retient aussi des combats, pendant lesquels l’écran était auparavant surchargé d’infos, ici légèrement plus concises. L’image reste assez chargée, et on n’aurait pas été contre plus d’amélioration à ce niveau, mais on comprend toutefois un peu mieux l’action en cours, ce qui n’est pas du luxe.

Parce qu’à première vue, Xenoblade Chonicles X reste, sur Nintendo Switch, ce qu’il était sur Wii U. Autrement dit, un RPG destiné aux fans du genre, au challenge relevé, assez pour que l’on puisse affirmer, sans risquer de se tromper, que quiconque se lancera dans son aventure connaîtra plusieurs Game Over parfois frustrants. On a beau connaître le jeu, et notre partie n’ayant, jusque là, pas été particulièrement loin, nous avons déjà essuyé quelques échecs en combat. Parce qu’il suffit parfois d’une minuscule erreur de jugement, ou de l’arrivée d’une créature qui était hors de notre champ de vision pour changer la donne.

Monde en chantier

Vous l’aurez compris, l’intérêt de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition ne tient donc pas tant dans les améliorations de qualité de vie, que dans la simple disponibilité de ce RPG sur une machine actuelle. A fortiori dans la mesure où cette sortie permet aux quatre opus de la franchise et chacun de leurs DLC de se retrouver sur le même support. Les fans ne peuvent que dire Amen, tandis que les amateurs de jeu de rôle ne connaissant pas encore la franchise ont, ainsi, toutes les cartes en mains pour s’y lancer sans frustration.

On serait alors tenté de se demander si Xenoblade Chronicles X, du haut de sa dizaine d’années, ne fait pas un peu tache dans la ludothèque de la Nintendo Switch. Or, la comparaison avec d’autres mondes ouverts de la console hybride n’est pas flatteuse pour les jeux les plus récents. Pokémon Écarlate & Violet, par exemple, fait pâle figure face au mastodonte de Monolith Soft, qui semble plutôt jouer dans la même cour qu’un The Legend of Zelda : Breath of the Wild (sur le monde duquel a justement bossé le développeur). Même Xenoblade Chronicles 2, opus le moins apprécié de la série principale, est à la traîne, puisque ne proposant pas de véritable monde ouvert.

Or, le très organique monde ouvert de Xenoblade Chronicles X constituait assurément son plus grand intérêt en 2015, ce qui semble aussi vrai dans cette version définitive. La Nintendo Wii U semblait constamment en souffrance, il y a dix ans, mais la Switch semble s’en sortir beaucoup mieux, avec un framerate qui ne toussote (du moins au stade où nous en sommes) qu’à de rares occasions. On constate toutefois un popping assez marqué, autrement dit des éléments du décors qui apparaissent devant notre personnage pendant l’exploration. Mais rien de bien méchant finalement, d’autant plus qu’on tient, rappelons le, un titre d’une envergure assez colossale, explorable sans temps de chargement.

Difficile de se prononcer quant aux ajouts promis par Nintendo et Monolith sur cette mouture Switch, n’ayant pas eu l’occasion d’en apercevoir au stade où nous en sommes. Toutefois, on serait tenté de prédire notre verdict à venir, risquant fort d’être très positif. Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition, s’il n’est pas aussi impressionnant qu’à la sortie de la version Wii U, demeure toutefois un solide RPG aux mécaniques bien huilées et à l’exploration grisante. Le genre de jeu qu’on voit trop rarement sur Switch pour bouder notre plaisir. Rendez-vous le 20 mars prochain.