Accueil » Actualités » Xenoblade Chronicles 3 : un mode roguelike et les retours de Shulk et Rex pour les prochains DLC

Le Nintendo Direct a présenté les derniers DLC du pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 et comme attendu, Monolith Soft a bien gardé le meilleur pour la fin. Eh oui, nous reverrons bien Shulk et Rex bien qu’ils aient un tout petit peu changés.

Un nouveau scénario qui pose beaucoup de questions

Xenoblade Chronicles 3 est d’abord revenu sur le volume 3 de son pass d’extension qui apportera un nouveau héros du nom de Masha, mais surtout un nouveau mode de jeu présenté comme une sorte de roguelike. D’après les images, il vous suffira de choisir l’un des protagonistes et de vaincre plusieurs vagues d’ennemis sans mourrir. Entre les combats, vous pourrez récupérer des bonus comme des compétences et des héros parmi une sélection aléatoire. Nous devrions avoir plus d’informations prochainement. Le volume 3 sera disponible le 15 février prochain.

Ce Direct nous a aussi offert quelques images du dernier gros DLC de ce Xenoblade Chronicles 3 qui nous plongera dans un scénario inédit en compagnie de Shulk et Rex, les héros respectifs de Xenoblade 1 & 2. Le plus interessant est que les deux anciens protagonistes semblent avoir pris de l’âge, en particulier Rex qui était adolescent dans le jeu original. On note également le retour d’Alvis de Xenoblade Chronicles qui pourrait bien être l’un de antagonistes de ce DLC. Le dernier personnage n’est pas encore connu, mais il semble ressembler à l’une des statues présente dans la Cité. Le volume 4 sera disponible à la fin de l’année sans plus de précisions.

Xenoblade Chronicles 3 est disponible sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test et notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.