Xbox : Une manette toute rose Deep Pink est disponible à l’achat

Des manettes chez Xbox, on en voit littéralement de toutes les couleurs. La marque n’hésite pas à proposer son dernier modèle en date en plein de coloris différents, et ce même s’il est possible de customiser soi-même sa manette avec l’aide Xbox Design Lab. Après le design lunaire (d’un gris spatial) avec le coloris Lunar Shift, Xbox revient aujourd’hui avec des couleurs un peu plus criardes et tape-à-l’œil, qui devraient cependant continuer à séduire les amateurs de manettes colorées.

Où trouver la manette Xbox Deep Pink ?

La manette Xbox se pare aujourd’hui d’un rose intense du plus bel effet, allant même jusqu’au bout de ses joysticks même si les boutons restent noires, tandis que le dos affiche un simple blanc. Ce modèle est baptisé Deep Pink (logique) et en dehors de sa couleur, rien ne change, on reste sur une manette qui a déjà fait ses preuves et qui est aujourd’hui l’une des meilleures du marché, que ce soit pour jouer sur consoles ou sur PC.

Ce modèle est déjà proposé à la vente pour celles et ceux qui voudraient se la procurer. Vendue au même tarif que les autres manettes Xbox, ce pad Deep Pink est proposé à 59,99 € et il est possible de le retrouver chez divers revendeurs en ligne en plus du Microsoft Store.