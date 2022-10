Xbox sort un nouveau coloris pour sa manette avec l’édition Lunar Shift

Décidément, Xbox est très actif sur la production de nouvelles manettes en ce moment. Il y a seulement deux semaines, on découvrait le coloris Mineral Camo, tout en bleu et en violet, qui faisait suite à la présentation de la manette Xbox Elite Series 2 Core, une version plus accessible de sa manette haut de gamme. Le constructeur ne compte pas s’arrêter là et veut vendre le plus de manettes possible en multipliant les coloris, afin de correspondre à tous les goûts, quand bien le même le Xbox Design Lab existe.

Direction la Lune pour cette nouvelle manette

La Lune vient de se faire voler la vedette 🌕 🎮 Voici la nouvelle manette sans fil Xbox, Lunar Shift : https://t.co/hnC9JHO1Io pic.twitter.com/diN5FFpFZY — Xbox FR (@XboxFR) October 11, 2022

Si vous n’aimez pas spécialement les couleurs criardes et que vous préférez l’élégance d’un beau gris, cette manette Lunar Shift est faite pour vous.

Vous l’aurez peut-être compris à son nom, elle fait partie de la gamme des « Shift » au même titre que la Aqua Shift, ce qui veut dire qu’elle est affublée d’un revêtement qui semble briller (presque pailleté) et qui va légèrement changer de ton en fonction de la lumière environnante. On remarquera aussi que les poignées sont dotées d’une sorte de motif qui change des traditionnelles poignées unies.

En dehors de cela, cette manette reste très traditionnelle, et seule la couleur change. Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer cette manette Lunar Shift en vous rendant sur le Microsoft Store.