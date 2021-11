Xbox Game Pass : Exo One, Mortal Shell, Evil Genius 2 et d’autres débarquent

La marque Xbox a désormais 20 ans, et c’est aujourd’hui le programme Xbox Game Pass qui lui sert de fer de lance. Après un début de mois de novembre assez chargé grâce à des titres comme It Takes Two et GTA San Andreas, le programme de la fin novembre vient d’être détaillé.

Le programme de fin novembre

Cette fois, un peu moins de très gros hits, histoire de laisser la place à des indépendants. On retrouve ainsi Exo One qui arrivera dès cette semaine directement dans le Game Pass, tout comme Evil Genius 2 à la fin du mois. Voici la liste complète des sorties de fin novembre sur le Xbox Game Pass :

Dead Space (Cloud) EA Play

Dragon Age: Origins (Cloud) EA Play

Next Space Rebels (Cloud, Console & PC) – 17 novembre

Exo One (Cloud, Console & PC) – 18 novembre

Fae Tactics (Cloud, Console & PC) – 18 novembre

My Friend Pedro (Cloud, Console & PC) – 18 novembre

Undungeon (Cloud, Console & PC) – 18 novembre

Deeeer Simulator (Cloud, Console & PC) – 23 novembre

Mortal Shell (Cloud, Console & PC) – 23 novembre

Evil Genius 2 (Cloud, Console & PC) – 30 novembre

Pour ce qui est des jeux qui quittent le programme, voici la liste des titres qui ne seront plus accessibles dès le 30 novembre :