Xbox Game Pass : It Takes Two, GTA San Andreas, Football Manager 2022 et d’autres en novembre

La fin d’année est souvent riche en nouvelles sorties, et alors qu’on a déjà du mal à faire le tour de tous les titres qui arrivent, le Xbox Game Pass vient en rajouter une couche avec de nouvelles arrivées sur le programme. Ces derniers jours, on a pu voir arriver Dragon Ball FighterZ ou Age of Empires IV dans l’abonnement, et voici ce que nous réserve la première quinzaine de novembre.

Les jeux de début novembre 2021

Evidemment, la grosse sortie de ce début de mois est celle de Forza Horizon 5, qui débarquera dans le Xbox Game Pass dès le 9 novembre, jour de sa sortie.

Mais en plus de ce gros ajout, on notera la présence de It Takes Two, l’un des succès de cette année, ainsi que GTA San Andreas, qui sera là avec sa version remasterisée. Voici la liste complète des ajouts :

Minecraft: Java and Bedrock Editions (PC) – 2 novembre

Unpacking (Cloud, Console, PC) – 2 novembre

It Takes Two (Cloud, Console, PC) – 4 novembre

Kill It with Fire (Cloud, Console, PC) – 4 novembre

Football Manager 2022 (Cloud, Console, PC) – 9 novembre

Forza Horizon 5 (Cloud, Console, PC) – 9 novembre

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Console) – 11 novembre

One Step from Eden (Console et PC) – 11 novembre

Quant à ceux qui disparaissent du programme, voici la liste complète des jeux qui nous quittent le 15 novembre :