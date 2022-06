Xbox-Bethesda Showcase : Voici le résumé de la conférence du 12 juin (Starfield, Persona, Overwatch 2…)

Après quelques conférences pas franchement mémorables, Microsoft avait ce soir une grosse carte à jouer avec une conférence très attendu, source de nombreuses rumeurs. Phil Spencer et ses équipes nous ont donc réservé un show de 95 minutes centrées sur les jeux, avec du gameplay, et quelques annonces à retenir, avec bien entendu des tas de jeux à ajouter au Xbox Game Pass. Voici le résumé complet de la conférence Xbox-Bethesda qui a eu lieu ce dimanche 12 juin, avec toutes les annonces.

Un show qui a démarré sans tarder

Le show a commencé sans prévenir, d’un seul coup, sur Redfall, le prochain titre d’Arkane. On a eu droit à une longue présentation de gameplay sur ce titre qui se présente comme une sorte de Left 4 Dead avec des vampires, où chacun des 4 personnages aura droit à ses spécificités et où l’on sera coincé sur une île infestée de buveur de sang, ou de fanatiques n’attendant que de se faire mordre.

Pas de date de sortie, mais on sait qu’il arrivera dès le début de l’année 2023 sur les consoles Xbox et PC.

On a ensuite enchaîné sur l’une des plus grosses surprises de la présentation, à savoir Hollow Knight Silksong !

Et oui vous ne rêvez pas, le titre a bien fait son retour pour annoncer qu’il arriverait également sur les consoles Xbox, en plus du Xbox Game Pas dès sa sortie. Mais le problème, c’est qu’on ne sait toujours pas quand il sort, justement.

Le FPS High on Life nous a présenté son univers ultra coloré que l’on pourra découvrir dès ce mois d’octobre. Et si l’humour du jeu vous dit quelque chose, c’est parce qu’il a été imaginé par Justin Roiland, co-créateur de la série Rick & Morty.

Riot Games était présent ce soir, mais simplement pour nous dire que League of Legends, Wild Rift, Valorant, Legends of Runeterra et Teamfight Tactics arriveront sur le Game Pass PC. Alors oui, ces jeux sont gratuits de base, mais on aura ici droit à quelques bonus, avec des champions déjà débloqués etc.

A Plague Tale: Requiem était naturellement présent pour nous reconfirmer qu’il arriverait bien cette année (notamment en Day One sur le Game Pass), mais aucune autre date plus précise n’a été montrée.

Cependant, on a eu droit à un nouveau trailer qui nous montre que cette suite sera bien plus brutale que le premier épisode.

Forza Motorsport 8 a répondu présent, mais cet épisode compte bien opérer en tant que reboot pour la série, en s’appelant uniquement Forza Motorsport. On a pu découvrir de très belles images qui promettent que cet épisode sera le jeu de courses le plus abouti techniquement, et c’est sûr que tout cela a l’air très joli. Il faudra simplement attendre le printemps 2023 pour essayer tout ça.

Et pour en terminer avec la série Forza, le DLC Hot Wheels pour Forza Horizon 5 est aussi venu dévoiler quelques images, en nous promettant des circuits complétement dingues, défiant la gravité. Ce DLC arrivera le 19 juillet prochain.

Blizzard a répondu à l’appel

On a ensuite enchaîné avec Microsoft Flight Simulator, qui avait surtout envie de nous dire qu’une collaboration avec Halo Infinite était en chemin, avant de passer au gros morceau Overwatch 2.

Le titre a publié un nouveau trailer qui nous confirme alors que son mode PvP arrivera le 4 octobre prochain, et petite surprise, il sera disponible en free-to-play, avec du cross-play et de la progression cross-plateforme pour contenter tout le monde. La nouvelle héroïne, Junker Queen, a aussi rapidement fait les présentations.

Et puisqu’on est chez Blizzard, autant parler directement de Diablo 4, qui était présent pour nous dire que la cinquième et dernière classe du jeu sera le Nécromancien.

On a donc pu découvrir un nouvel aperçu du jeu, mais la vraie information à retenir ici, c’est que le jeu est maintenant prévu pour 2023, et qu’il arrivera aussi sur les consoles de nouvelle génération.

Oxide Games est ensuite venu nous parler de son Civilization-like, nommé Ara: History Untold, où l’on s’amusera à refaire l’Histoire en développant de nouvelles cultures et des scénarios inédits. Malheureusement, aucune date de sortie pour le titre, mais il sera disponible sur le Game Pass.

On passera rapidement sur la présentation éclair du prochain chapitre de The Elder Scrolls Online, tout comme sur la nouvelle expédition de Fallout 76, ou encore sur ARK 2, qui avait seulement pour but de nous rappeler qu’il sortirait en 2023, et de nous montrer Vin Diesel sur un dino.

L’annonce avait fuité un peu avant la conférence, mais le jeu d’horreur Scorn trouve enfin une date de sortie avec un nouveau trailer à la clé. Rendez-vous donc le 21 octobre pour découvrir cette expérience intrigante.

Prochain jeu des créateurs de Ashen, Flintlock: The Siege of Dawn est venu présenter une nouvelle bande-annonce qui nous a permis d’avoir une première présentation du gameplay.

Il s’agit d’un RPG en monde ouvert qui va mélanger des combats avec des armes traditionnelles, soit au corps à corps soit à distance avec de la poudre à canon, mais aussi de la magie avec diverses capacités. On en sait aussi un peu plus sur sa période de sortie : rendez-vous début 2023 sur PC, Xbox One, Xbox Series et Game Pass.

Là aussi, on l’a vu venir grâce à des infos d’insiders, Minecraft Legends a été officialisé et se présente bien comme un jeu d’action et de stratégie.

On ira donc explorer l’Overworld pour y combattre une armée de monstres, avec un gameplay orienté action mais aussi la possibilité de donner des ordres à des unités. La sortie est prévue pour 2023, et on apprend qu’il sera possible de jouer à tout ça en coopération.

Lightyear Frontier est passé en coup de vent pour nous reparler de récoltes spéciales, tandis que Gunfire Reborn a annoncé sa sortie sur les consoles Xbox dans le courant du mois d’octobre, directement sur le Game Pass.

Des indépendants prometteurs

L’un des jeux les plus intrigants de cette conférence était The Last Case of Benedict Fox, qui se présente comme un metroidvania à inspiration Lovecraft.

On incarnera ici un détective qui sera lié à un démon lui permettant de revivre les souvenirs de personnes décédées. Il faudra donc partir au sein de ces souvenirs pour découvrir la vérité sur un manoir abandonné, et on croisera pas mal d’ennemis occultes sur la route. La sortie est pour le moment prévue pour le printemps 2023.

Le jeu narratif d’anciens de Quantic Dream, As Dusk Falls, s’est une nouvelle fois présenté après son passage au Tribeca Games Spotlight afin de nous parler un peu plus de sa patte graphique unique, et Naraka Bladepoint a annoncé sa sortie sur Xbox le 23 juin.

Obsidian était aussi là pour annoncer un nouveau jeu appelé Pentiment. Ce sera un RPG narratif, un peu moins ambitieux que leurs productions habituelles, qui nous proposera un voyage à travers les yeux d’un artiste.

C’est prévu pour septembre 2022 sur PC, Xbox et Game Pass et ça permettra d’attendre The Outer Worlds 2 et Avowed, leurs deux autres RPG, qui n’ont pas été montrés pendant la conférence. Donc oui, ces deux-là ne devraient pas sortir avant fin 2023 au plus tôt.

Grounded tient enfin sa période de sortie pour sa version 1.0, et c’est donc au mois de septembre que l’on ira chasser les insectes sur PC et Xbox.

Ereban: Shadow Legacy se l’est joué un peu plus infiltration, avec des phases de plateforme et un côté action bien prononcé. Aucune date de sortie à se mettre sous la dent ici.

Sea of Thieves a parlé de sa saison 7 et de ses nouveautés à venir le 21 juillet, et on a eu droit à un premier trailer pour le jeu d’action et d’aventure Ravelok, dont le pitch fait écho à Alice au Pays des merveilles, avec ici bien plus de créatures à combattre, dès 2023.

On a aussi découvert le mystérieux Cocoon, qui se présente comme un jeu de casse-tête avec une sorte de luciole en tant que protagoniste. Et s’il nous intrigue, c’est aussi parce qu’il est réalisé par le créateur de Limbo. Autant dire que l’on surveillera le titre de très près lors de sa sortie en 2023.

Quelques jeux japonais étaient de la partie

La Team Ninja a également dévoilé son prochain jeu, appelé Wo Long : Fallen Dynasty. On y retrouve les producteurs de Nioh et Bloodborne, pour un action-RPG qui sera probablement dans la même veine que leurs précédents jeux.

C’est du jeu d’action qui proposera une relecture de la dynastie Han, donc pendant la bataille des Trois Royaumes, le tout à la sauce dark fantasy. Le studio s’est inspiré des arts martiaux chinois pour son système de combat mais il faudra encore attendre un peu pour en voir plus sur le gameplay

Pour rester du côté des jeux japonais, on a enfin eu droit à l’annonce que beaucoup de fans de JRPG attendaient : L’arrivée de la saga Persona sur les consoles Xbox.

Ce sont donc Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal qui seront bientôt disponibles sur Xbox, dès le 21 octobre pour le 5ème épisode. Et le petit cadeau qui fait aussi plaisir, c’est que Persona 3 et Persona 4 seront traduits en français pour la toute première fois !

Venait ensuite l’officialisation du partenariat entre Microsoft et Hideo Kojima. On pensait que c’était pour nous annoncer Overdose, mais même pas.

Le créateur japonais est juste venu nous dire qu’il travaillait sur le jeu qu’il avait « toujours eu envie de faire », et c’est tout, pas d’autre annonce.

Starfield vient clôturer le spectacle

La conférence Xbox-Bethesda a terminé sur Starfield, qui nous a proposé une longue présentation et qui a surtout dévoilé ses premières vraies images de gameplay.

Le titre nous proposera une aventure spatiale où l’on pourra voyager et explorer avec un gameplay qui mélange shooter et RPG, avec une vue à la première et à la troisième personne. Bien sûr, on retrouvera le savoir-faire de Bethesda en la matière, avec un aspect jeu de rôle très poussé, comme on l’avait dans Skyrim.

On a aussi pu découvrir un aperçu de la création du personnage, avec beaucoup de personnalisation, que ce soit sur leur physique ou leur background. Il y aura du craft, un système de compétences, la possibilité de créer votre propre vaisseau, des voyages en hyper-espace, et beaucoup d’exploration spatiale avec plus de 1000 planètes à découvrir. Et chacune d’entre elles sera explorable. Sortie prévue en 2023 sur PC et Xbox.

Une conférence très solide donc, qui se concentrait uniquement sur les 12 prochains mois afin de ne pas offrir de fausses promesses ou pour ne pas nous faire languir jusqu’en 2024. Evidemment, il y a des absents de taille ici, mais le line-up était suffisamment intéressant pour qu’on finisse par les oublier. Assurément la conférence à retenir de ce Summer Game Fest pour l’instant.