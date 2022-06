Accueil » Actualités » Koei Tecmo et Team Ninja annoncent Wo Long : Fallen Dynasty avec un trailer

Après avoir passé quelque années sur Nioh et Nioh 2, la Team Ninja est de retour avec une nouvelle licence, Wo Long : Fallen Dynasty. C’est à l’aide d’un trailer cinématique que l’on découvre un titre à l’ambiance dark fantasy, réimaginant l’histoire de la dynastie Han et des 3 royaumes, envahis par des démons.

Dark Fantasy et combats d’épées

L’ambiance est posée au travers de ce trailer épique et sanglant. Wo Long tranchera dans le vif en vous faisant incarner un soldat sans nom se battant pour sa survie, les 3 royaumes ayant été ravagés par des créatures démoniaques. On sait déjà que le titre axera son gameplay sur les combats à l’épée.

Le studio s’est en effet inspiré des arts martiaux chinois pour son système de combat. L’occasion de découper du monstre comme des soldats ennemis dans ce titre pour le moment bien mystérieux quant à son gameplay. Seul indice pour imaginer à quoi ressemblera le jeu, nous savons que Fumihiko Yasuda, le producteur de Nioh, ainsi que Masaaki Yamagiwa, producteur de Bloodborne, travaillent conjointement sur le jeu.

Wo Long : Fallen Dynasty est pour le moment prévu pour début 2023, exclusivement sur PC, Xbox One, Xbox Series, et disposera d’une sortie day one sur le Game Pass.