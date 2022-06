Accueil » Actualités » As Dusk Falls refait parler de lui avec un trailer, et sort le 19 juillet dans le Xbox Game Pass

Annoncé en 2020 et développé par INTERIOR/NIGHT, un studio fondé par des vétérans de Quantic Dreams, As Dusk Falls est un jeu narratif au style visuel très particulier qui s’inspire de romans graphiques. A l’instar des productions Quantic Dreams, le jeu sera axé sur les choix et les prises de décisions qui changeront le cours de l’histoire, et bien évidemment la fin du jeu.

Un roman graphique interactif

Ce trailer permet d’apprécier une patte artistique et visuelle unique, au service d’une histoire mettant en scène une multitude de personnages au destin qui à priori n’appartient qu’à vous. As Dusk Falls suit l’histoire de deux familles, les Walker et les Holt, sur plusieurs années en Arizona. Le titre traitera de thématiques matures et vous mettra face à des dilemmes qui modifieront le cours de l’aventure.

Le titre annonce sa sortie le 19 juillet sur Xbox Game Pass, et est exclusivement prévu sur PC, Xbox One, et Xbox Series.