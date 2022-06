Overwatch 2 sera lancé le 4 octobre, et en free-to-play

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft n’est pas encore effectif, mais il fallait s’attendre à ce que l’éditeur se pointe lors du Xbox-Bethesda Showcase avec quelques cartouches. Et c’est avec Overwatch 2 qui Blizzard nous a surpris ce soir, même si l’information avait déjà été un peu éventée avant le show. Après sa bêta qui s’est déroulée il y a quelques semaines, le jeu est enfin prêt à nous parler de sa sortie, puisqu’il arrivera dans sa version finale dès le mois d’octobre. Enfin, finale, pas complétement.

Quelle est la date de sortie d’Overwatch 2 ?

On le savait déjà, mais Overwatch 2 sera lancé en deux temps. D’abord sa partie PvP, attendue par le plus grand nombre de fans, puis un mode solo qui arrivera plus tard, et qui pourra sans doute attirer quelques nouvelles personnes.

On apprend donc que le PvP d’Overwatch 2 sera disponible le 4 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et même sur Nintendo Switch.

Overwatch 2 sera free-to-play

Gros bouleversement pour la série Overwatch. Blizzard annonce que le PvP d’Overwatch 2 sera disponible en free-to-play, sachant que cela arrivera avec du cross-platform play et de la progression cross-platforme afin de pouvoir jouer sur n’importe quelle plateforme.

On ne sait pas encore à quel point cela bouleversera l’expérience, notamment pour tout ce qui est Season Pass etc, mais cela promet d’apporter bien plus de monde sur le jeu. Le mode solo n’a pas été mentionné, mais on peut penser qu’il sera quant à lui payant.

Mike Ybarra, président de Blizzard, s’exprime à propos de cette nouvelle :

« Nous avons hâte de déployer le début de l’expérience Overwatch 2 le 4 octobre et d’introduire une nouvelle vision compétitive passionnante, avec un nouveau contenu incroyable et une réinvention des héros emblématiques, des cartes et du gameplay qui ont rendu le jeu original si convaincant. C’est le début d’une ère toujours active et en constante évolution pour la franchise, et un nouvel engagement à servir les joueurs avec des mises à jour fréquentes et substantielles prévues à l’avenir pour garder Overwatch 2 frais et amusant pour de nombreuses années à venir. »

Une nouvelle héroïne, Junker Queen

En marge de toutes ces annonces, on a pu découvrir un tout nouveau personnage jouable, nommée Junker Queen. Tout ce que l’on sait sur elle, c’est qu’elle est de nationalité australienne, et qu’elle règne sur Junkertown.

On a pu découvrir quelques-unes de ces capacités dans ce dernier trailer, ainsi qu’une cinématique dédiée, mais on imagine qu’elle sera un peut plus présentée lors du livestream organisé le 16 juin prochain. Les prochains mois risquent donc d’être très chargés en informations pour les fans d’Overwatch 2.