Scorn sortira le 21 octobre sur Xbox Series X|S et PC

Scorn, le survival horror très viscéral de Ebb Software, nous avait promis une sortie en octobre 2022 après son report l’année dernière. Le Xbox-Bethesda Showcase nous donne enfin une date de sortie précise, le tout accompagné d’un tout nouveau trailer.

Xbox prend le taureau par le Scorn

Avec une direction artistique largement inspirée par le travail de Hans Ruedi Giger, plus connu pour son design de l’Alien des films, Scorn est un FPS d’horreur très attendu. Le titre prend place dans un monde en déclin avec différentes régions interconnectées. Chacune d’elles possède une structure labyrinthique avec de nombreux passages à découvrir. On peut donc s’attendre à des énigmes à résoudre comme on a pu l’observer sur différentes séquences de gameplay.

A la manière d’un Resident Evil, votre inventaire et vos munitions sont limités afin de garder une ambiance pesante en vous forçant à choisir les ennemis à combattre et ceux que vous pouvez éviter. Les développeurs promettent également une immersion intense en ce qui concerne les mouvements de votre personnage comme le fait de prendre un objet dans votre main qui sera fidèlement représenté à l’écran.

Scorn sera une exclusivité console Xbox Series X|S, mais il sera également disponible sur PC via Steam et Epic Games Store le 21 octobre prochain.