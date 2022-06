A Plague Tale : Requiem fait le beau avec un trailer de gameplay

Suite très attendue du succès critique A Plague Tale : Innocence, Requiem a révélé quelque instants de gameplay au travers d’un trailer impressionnant, montrant nos deux héros toujours aux prises avec la malédiction, et tentant de survivre par tous les moyens. Cet épisode est toujours édité par Focus Entertainement et développé par Asobo Studio.

Les rats sont de sortie

Amicia et Hugo sont de retour, fuyant vers le sud et cherchant à contrôler la malédiction du petit garçon. Au programme de ce trailer, de l’infiltration, du combat, et beaucoup de fuite. On ne peut que rester admiratif devant le rendu graphique du titre, son prédécesseur ayant déjà mis la barre haute à ce sujet.

A défaut de se mettre d’autres informations sous la dent, on se contentera d’apprécier l’ambiance et la partie technique toujours au poil d’un titre prévu pour 2022 sur PS5, Xbox Series, PC, et Nintendo Switch sans plus de précision. Nul doute que A Plague Tale : Requiem saura faire monter la sauce d’ici sa sortie, très bientôt.