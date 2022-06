Les jeux riot games s'associent au game pass

Riot Games était présent lors du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 avec une annonce un peu spéciale puisqu’ils n’ont pas dévoilé de nouveaux jeux ou de portages pour les consoles Xbox mais plutôt un avantage pour les abonnés Game Pass pour leurs free-to-play.

Les jeux Riot Games dans le Game Pass, heu attendez…

Oui, cela peut faire sourire l’annonce de l’arrivée de jeux free-to-play dans le Game Pass, mais en réalité, cela apporte un bonus plutôt intéressant sans se faire au détriment des autres joueurs et joueuses.

League of Legends (PC) : Accès immédiat à l’ensemble des champions, même les prochains ajouts

League of Legends: Wild Rift (Mobile) : Accès immédiat à l’ensemble des champions, même les prochains ajouts

Legends of Runeterra (PC + Mobile) : Cartes du Set Fondations débloquées

Teamfight Tactics (PC + Mobile) : Accès à une rotation de petites légendes tier un

Valorant (PC) : Accès immédiat à l’ensemble des agents, même les prochains ajouts

Oui effectivement, cela se limite aux free-to-play et ne concerne donc pas les projets déjà sortis sur consoles ou annoncés comme Ruined King ou Song of Nunu. Mais on imagine que ce premier accord est un pas dans la bonne direction pour les voir arriver également un jour dans le Game Pass.

Pas encore de date annoncée pour l’arrivée de ces jeux Riot Games dans le Game Pass mais on nous promet de nous en dire plus dans les prochains mois sur comment connecter son compte Riot au Game Pass pour pouvoir bénéficier de ces avantages.