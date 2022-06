Fallout 76 – Expeditions – The Pitt nous raconte son histoire en vidéo

Toujours en vie, Fallout 76 revient avec une prochaine mise à jour intitulée sobrement Fallout 76 – Expeditions – The Pitt. Et le titre y dévoile plus en détail son histoire lors du Xbox & Besthesda Showcase, avec un nouveau trailer.

Save The Pitt !

Cette nouvelle vidéo de Fallout 76 nous embarquera à nouveau sur The Pitt, provenant on le rappelle d’une extension de Fallout 3 jadis. Ici, votre personnage devra tenter de sauver The Pitt, où deux factions s’affrontent sans merci, et dont le désert toxique rend les habitants totalement fous. Ce sera donc à votre héros de découvrir sur ce qu’il se trame sur The Pitt, et de vous battre avec l’Union afin de mettre hors d’état de nuire la faction adverse.

Cette nouvelle mise à jour inclura de nouvelles armes et armures puissantes, et vous y ferez la rencontres de dirigeants assez excentriques. Indéniablement, Fallout 76 propose de plus en plus de mises à jour intéressantes, et The Pitt devrait sans doute toucher en plein cœur les fans de Fallout 3 avec ce retour au bercail.

Pour sa fenêtre de sortie, la mise à jour Fallout 76 – Expeditions – The Pitt sera officiellement de sortie en septembre prochain sur PC et consoles, dont sur le Game Pass.