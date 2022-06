Xbox et Oxide Games annoncent Ara: History Untold, un nouveau jeu de stratégie historique au tour par tour

Le Xbox Bethesda Games Showcasesa été le lieu de quelques annonces de jeux encore jamais vus dont Ara: History Untold qui viendra refaire l’histoire dans un jeu de stratégie à grande échelle.

Le trailer diffusé lors du showcase étant une cinématique, nous n’avons que peu d’informations sur la forme exacte que prendra même si on peut s’attendre à un Civilization-like. Xbox nous précise d’ailleurs que des vétérans derrière « le jeu de stratégie historique le plus populaire », on peut plus ou moins parier là-dessus.

Le jeu nous proposera donc de refaire l’histoire en dirigeant les nations qui l’ont forgées en explorant de nouvelles contrées, en développant les arts et la culture, et en conduisant la diplomatie. Grâce au moteur du studio, le Nitrous Engine, on nous promet un monde très vivant et détaillé. Les développeurs vous proposent de participer au développement en rejoignant le programme « insider » afin d’atteindre leurs ambitions. On attend d’en voir un peu plus mais cela fait un potentiel concurrent sérieux pour Civilization et Humankind.

Ara: History Untold n’a pas encore de date de sortie, mais il sortira sur PC via Windows et Steam. Il sera également disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.