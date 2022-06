Accueil » Actualités » Persona 3, 4 et 5 arrivent sur Xbox et PC

La saga Persona était présente lors du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 pour annoncer une information que l’on voyait passer en rumeur et en fausses fuites depuis maintenant des années. La série principale arrive enfin sur consoles Xbox qui avaient déjà eu droit au moins au spin-off de combat Arena Ultimax et sur PC qui avait de son côté eu droit à Golden et au spin-off Strikers.

La série principale Persona arrive dans son ensemble (merci d’oublier les 1 et 2)

Les S.E.E.S, l’Investigation Team et les Voleurs Fantômes arrivent donc avec des portages ou remasters de la meilleure version de leurs aventures puisque le troisième épisode arrive dans un remaster de 3 Portable, le quatrième devrait reprendre la version PC de Golden et le cinquième aura droit à sa version Royale.

Et chose encore plus incroyable, les trois jeux seront bien traduits en français. C’était déjà le cas de Royal lors de sa sortie mais les autres auront enfin le droit à une localisation dans les langues européennes habituelles. On espère donc que la version Steam aura droit à une mise à jour gratuite pour ajouter les textes français.

Une arrivée sur PC, MAIS…

Puisque oui, cette sortie PC est un peu spéciale puisqu’elle semble réservée au Microsoft Store et les boutiques telles que Steam et l’Epic Games Store ne sont pour l’instant pas mentionnées. De même, on s’étonne un peu de voir que pour l’instant, aucun signe de l’arrivée de ces portages sur consoles PS4, PS5 ou sur Switch, attendons de voir s’il s’agit d’une exclusivité temporaire.

Le tout sera disponible dans le Game Pass consoles comme PC. On imagine que même si Golden existe déjà sur PC, il n’arrivera pas tout de suite dans le Game Pass et attendra être sur le store de Microsoft l’année prochaine, parce que oui, c’est le moment d’évoquer leurs fenêtres de sorties respectives et il faudra tout de même s’armer de patience.

Le planning est le suivant :

Rendez vous donc dès le 21 octobre prochain pour découvrir les aventures de Joker et des autres sur Xbox et PC puis l’année prochaine pour celles de leurs prédécesseurs en attendant d’obtenir des réponses sur la question de l’exclusivité de ces versions par rapport aux autres constructeurs et boutiques, mais aussi sur la possible arrivée des spin-offs tels que les jeux de dance ou le musou Strikers.