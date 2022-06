Obsidian annonce Pentiment, un nouveau jeu d’aventure narratif

Décidemment, on peut dire qu’Obsidian ne chôment pas. A chaque Xbox Game Showcase, c’est un jeu annoncé de leur part. Et cette fois ci, c’est Pentiment qui est à l’honneur, un jeu d’aventure narratif prenant place dans une abbaye au XVIè siècle, où chacun de vos choix déterminera l’avenir de la communauté, et ce sur plusieurs générations.

Le nom de la rose

Dans Pentiment, vous incarnerez Andreas Maler, un artiste itinérant qui va malgré lui se retrouver impliqué dans une série de meurtres ayant lieu dans l’abbaye dans laquelle il travaille. Afin de découvrir la vérité, vous devrez enquêter auprès de tous les personnages que vous croiserez au sein de l’abbaye et ses alentours.

Au delà de l’aspect enquête, on aura l’occasion de choisir le style de vie de notre héros, son niveau d’instruction, et de quelle manière se déroulera l’enquête. Déterrerez-vous un corps dans le cimetière ou préférez vous écouter les conversations des dames pour suivre de nouvelles pistes ?

Selon les développeurs, chacune de vos décisions aura des répercussions sur plusieurs générations. L’occasion d’avoir un aperçu certainement un brin fantasque du quotidien de l’époque, le jeu étant paré d’une esthétique très plaisante inspirée des gravures sur bois.

Pentiment est prévu pour novembre 2022 sur PC, Xbox One, Xbox Series, et disposera d’une sortie immédiate sur Xbox Game Pass.