Forza Motorsports : Un trailer et du gameplay à la conférence Xbox

Cela fait quelques temps déjà que l’on est au courant de l’arrivée d’un nouvel opus de la franchise Forza Motorsport. Un épisode qui fait le choix de se départir de son numéro, se présentant comme le renouveau de la licence, avec ses airs de véritable reboot. Comme on pouvait s’y attendre, le titre était présent à la conférence Xbox de ce dimanche soir, histoire de nous montrer du gameplay et quelques unes de ses features techniques qui ont, on ne va pas se le cacher, de quoi impressionner.

Deux vidéos pour le prix d’une

Pas grand chose à se mettre sous la dent en dehors du trailer ci-dessus et de la séquence de gameplay que vous trouverez plus bas. Mais il faut reconnaître que nos rétines en ont pris un sacré coup, le nouveau moteur de jeu se révélant plutôt impressionnant. Ce à quoi n’enlèvent rien les détails de la route et des environnements, sur lesquels la conférence s’est un brin attardée, mais aussi et surtout le système de lumière dynamique qui évoluera en fonction du moment de la journée.

Bien sûr, tout ceci s’est accompagné de quelques informations supplémentaires, compilées dans un article que l’on trouve sur le site de Xbox, annonçant sans détour que Forza Motorsport sera le jeu de course le plus avancé techniquement jamais créé. Et quelque part, on ne peut qu’y croire, puisque la concurrence semble assez loin, malgré un Gran Turismo 7 plutôt réussi visuellement il est vrai. Peu d’informations croustillantes en tout cas, pile de quoi patienter sereinement en attendant la sortie du jeu.

Forza Motorsport est attendu pour le printemps 2023, et sortira sur PC et Xbox Series. Pas de version One pour ce nouvel épisode, c’était à prévoir. Enfin, il sera disponible Day One sur le Game Pass.