Hollow Knight Silksong est de retour, et il arrivera day one sur le Xbox Game Pass

Et non, ce n’est pas une blague. L’insider The Snitch avait encore une fois vu juste, et pas à propos de n’importe quelle information, puisqu’il avait indiqué que Hollow Knight Silksong ferait son retour lors du Xbox-Bethesda Games Showcase. Et cette fois-ci, la rumeur était vraie. La blague autour de son absence à chaque conférence prend fin, et on peut maintenant découvrir un tout nouveau trailer pour le jeu.

La clownerie est enfin terminée

Le jeu de la Team Cherry a enfin son retour lors de la conférence avec ce tout nouveau trailer montrant pas mal de gameplay. On apprend alors que le jeu sera aussi disponible sur Xbox en plus du PC et de la Switch, mais cerise sur le gâteau, il sera aussi disponible directement sur le Xbox Game Pass dès sa sortie.

Et sa sortie, quand est-ce que c’est ? Eh bien c’est ça le hic. Malgré la joie que l’on a de revoir ce Hollow Knight Silksong, aucune date de sortie n’a été précisée, pas même une vague période. Cependant, Sarah Bond a annoncé en début de show que tout ce qui était présenté sortirait durant les 12 prochains mois. On peut donc au moins se dire que le jeu arrivera avant l’été 2023. En espérant que ça soit le plus tôt possible.