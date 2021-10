Warner Bros préparerait un Smash-like du nom de Multiversus

Selon les rumeurs, Warner Bros compterait bien concurrencer Nickelodeon All-Star Brawl pour le titre d’héritier de Super Smash Bros Ultimate vu que ce dernier vient tout juste de terminer ses ajouts de contenus. Forcément quand on voit toutes les informations qui vont suivre, cela peut paraître irréaliste mais Jeff Grubb confirme que Warner travaillerait bien sur le projet tout en précisant que le leaker se trompe au moins sur le studio.

Smash Bros, Warner Bros, les blagues s’écrivent toutes seules

Bien entendu, il faut tout prendre avec des pincettes quand on sait dès le départ que l’un des insiders les plus fiables dit que contrairement à ce qu’affirme le leak, le projet ne serait pas développé par NetherRealms, déjà bien occupé avec d’autres rumeurs telles qu’Injustice 3 ou un jeu de combat Marvel.

Selon le témoin anonyme sur Reddit, qui refuse de donner des preuves sous-prétexte que cela risquerait trop de l’identifier, NetherRealms aurait eu l’idée du projet en voyant la campagne demandant l’ajout du meme de Sammy (Scooby Doo) version Ultra Instinct dans Mortal Kombat 11. Ce DLC ne leur semblait pas faisable mais Warner y aurait vu du potentiel. Le meme était d’ailleurs référencé cet été dans le film d’animation Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms.

On le sait la société cherche de plus en plus à exploiter son incroyable catalogue de licences comme on a pu le voir à de nombreuses reprises dans les films Lego ou encore plus récemment Space Jam 2, un film construit sur le multivers Warner. La source donne une première partie du fameux casting jouable et il faut ajouter qu’il est assez varié :

Sammy

Gandalf

Tom & Jerry

Batman

Fred Pierrafeu

Mad Max

Johnny Bravo

La personne évoque également Harry Potter et Ron Weasley en disant que leur production serait en pause à cause de problème de droits mais avoue que c’était peu être une blague de la part de sa propre source. Là où cela devient encore plus intéressant, c’est que Warner Bros a déposé la marque Multiversus dans la catégorie Jeux vidéo, le 30 septembre dernier.

Le Tag Team pour se différencier ?

On le répète une autre fois mais si on a assez d’indices sur l’existence du projet, cela ne veut pas dire qu’il faut croire ce message en particulier. Mais par curiosité, regardons le reste des informations pour voir si elles se confirmeront ou non par la suite. Au niveau du gameplay, il s’agirait ainsi d’un Smash-like mais en tag-team.

Cela veut dire que l’on ne sélectionnerait non pas un personnage mais deux. La personne avoue ne pas avoir les détails sur son fonctionnement. A savoir si l’on pourrait changer librement entre les deux ou en perdant une vie, si le duo seraient imposé ou totalement libre mais le leaker précise qu’on lui a parlé d’un système de Synergies pour certaines combinaisons, ce qui irait dans le sens de la sélection libre.

En ce qui concerne l’annonce, il s’attend à voir le jeu lors des prochains Game Awards ou en début d’année prochaine. Une présence aux Game Awards qui ne serait pas si étonnante vu que c’est Geoff Keighley qui menait la discussion avec Ed Boon à propos du film Injustice lors du DC Fandome, évènement sur lequel il était d’ailleurs consultant.

Autant faire fuiter d’autres Smash-like tant qu’on y est…

Fort de la révélation de la marque Multiversus, la personne a édité son premier message et a répondu à certains commentaires. Forcément, il ou elle affirme avoir menti depuis le début à propos du développeur encore une fois pour avoir au moins une chose fausse et ainsi brouiller les pistes auprès de Warner et de ses avocats. On vous laisse juge de savoir si de tels propos changent votre avis sur sa crédibilité.

Il ou elle affirme que de nombreux studios occidentaux auraient décidé de partir à la conquête de l’esport Smash vu que Nintendo et Sakurai n’ont jamais voulu faire grandir cet aspect du jeu. Il s’agit de l’un des trois prochains projets qui viseraient une vitesse à la Melee, l’un d’eux serait d’ailleurs le fameux Project L de Riot qui serait devenu un Smash-like. Les trois n’incluent pas la suite de Nickelodeon obtenue grâce à son succès surprise.

Au niveau du casting, le leaker évoque d’autres licences qui auraient droit à au moins un personnage jouable dans ce projet sans nommer quelqu’un de précis pour autant. On aurait ainsi beaucoup de combattants issus de Cartoon Network (qui a déjà eu droit à son propre Smash-like), mais aussi forcément des Looney Tunes ainsi que du Mortal Kombat.

Soyons honnêtes, vu les discussions de rachats autour de Warner Bros et de ses studios dont on nous disait qu’ils compliquaient les productions en cours, on ne s’attendait absolument pas à un tel crossover qui est un cauchemar pour la gestion des droits (hein Sora et ton porte-clé Mickey ?). Nous pensons désormais qu’un jeu de type Smash est bien en préparation même si cette source ne nous semble absolument pas crédible.