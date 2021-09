Le film animé Injustice sortira le 19 octobre prochain

Dans la longue lignée des films animés produits par DC, on retrouvera bientôt l’adaptation d’Injustice. Le jeu de NetherRealm va être porté à l’écran très prochainement, et on sait maintenant quand il sera possible de visionner le long-métrage.

Une date pour le film

Warner Bros. Animation nous annonce donc que le film Injustice verra le jour le 19 octobre prochain aux USA et le 20 octobre chez nous, en Blu-Ray et en version digitale, quelques jours après le DC FanDome où l’on devrait voir de nombreux extraits de cette adaptation (tout comme des nouvelles informations de Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League).

Ce film sera réalisé par Matt Peters, qui a fait ses armes sur le film Justice League Dark: Apokolips War, tandis que la scénario a été confié à Ernie Altbacker (qui avait écrit l’adaptation de Batman: Hush). L’histoire adaptera celle du comics Injustice: Gods Among Us: Year One ainsi que les événements du jeu, durant lesquels Batman et compagnie font face à un Superman qui a sombré dans la folie.

Côté jeux, on espère toujours voir un Injustice 3 arriver un jour ou l’autre, mais la situation tendue chez Warner Bros Games suite à des histoires de rachats rend les projets un peu plus flous.