Les Game Awards 2021 auront lieu la nuit du 9 au 10 décembre

Il est déjà temps de se préparer à la prochaine cérémonie des Game Awards puisqu’elle aura lieu le 9 décembre, ou plutôt le 10 chez nous puisqu’on suppose qu’entre le décalage horaire et l’heure tardive, l’évènement aura plutôt lieu à cette date chez nous.

Death Stranding Director’s Cut PC aux Game Awards ?

Geoff Keighley n’a pas encore donné l’horaire de début donc pour l’instant, on se contentera de dire qu’ils auront lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre pour ne pas prendre de risques. Aucun indice sur le contenu du show mais on devrait avoir droit à l’habituel déluge de récompenses remises par des célébrités aléatoires qui ont de la promo à faire à ce moment là, mais aussi des fameux « World Premiere ».

Seul point sur lequel le présentateur insiste, la cérémonie des Game Awards se fera bien avec du public et non pas sur un plateau de télévision. On connait déjà la salle puisqu’il s’agit du Microsoft Theater de Los Angeles, l’un des classiques des conférences E3. De quoi caser l’orchestre de nouveau dirigé par Lorne Balfe. Et oui, à un peu moins de deux mois de sa sortie, on peut espérer qu’Elden Ring fasse une apparition.

Rendez-vous donc dans la nuit du 9 au 10 décembre pour suivre tout cela, voire même dans les heures ou les jours qui précédent si tout ce met à fuiter un peu avant comme d’habitude…