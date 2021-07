Warner Bros dément la rumeur qui indiquait que NetherRealm et TT Games étaient à vendre

Warner Bros Games est dans une drôle de situation depuis quelques semaines. Suite à la fusion entre WarnerMedia et Discovery, le groupe AT&T en profite pour faire un peu le ménage dans ces acquisitions, et la vente de Playdemic Mobile à Electronic Arts avait inquiété certains qui se demandaient si d’autres studios n’allaient pas eux aussi mettre les voiles. Et face des rumeurs de plus en plus insistantes, Warner Bros a pris la parole.

Les studios ne bougent pas

Comme le rapporte TheGamer, Jez Corden de Windows Central avait déclaré récemment qu’il avait vu des documents indiquant que les studios TT Games et NetherRealm ne feraient plus partie des futurs plans du nouveau grand groupe.

Si cela était plausible pour le premier, qui produit surtout les jeux LEGO, il y avait de quoi douter pour le second. Car si Playdemic Mobile a été vendu, c’est parce qu’ils ne travaillaient pas sur des licences appartenant à Warner Bros, contrairement à NetherRealm qui possède Mortal Kombat et Injustice.

On doutait donc déjà de cette rumeur, mais Warner Bros est venu directement mettre un terme aux spéculations en répondant à TheGamer, avec une déclaration de Remi Sklar, senior vice-président du groupe :

« Je peux confirmer que NetherRealm Studios et TT Games vont continuer à faire partie de Warner Bros. Games, et qu’ils sont tous inclus dans la fusion Warner Media Discovery. »

Il semblerait donc que Warner Media Discovery reste propriétaire de ces studios, qui n’ont pas à s’inquiéter d’une vente. Tant que la fusion n’est pas complète, on peut toujours s’attendre à des rebondissements, mais pour le moment, rien ne change.