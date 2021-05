La rumeur d’un jeu de combat Marvel chez NetherRealm se renforce avec une déclaration d’Ed Boon

Le semaine dernière, la rumeur autour d’un jeu de combat Marvel en développement chez NetherRealm avait refait surface. Si celle-ci n’était pas forcément fiable à 100% à cause de l’insider en question, qui n’a pas un historique en sa faveur, un nouvel élément semble indiquer que les Avengers et compagnie pourraient se diriger chez les développeurs de Mortal Kombat, avec un tweet d’Ed Boon (directeur créatif du studio).

Ed Boon s’amuse de la rumeur ou tease quelque chose

Wow. @JamesGunn has managed to work on DC and MARVEL movies. That’s impressive. 🤔 https://t.co/A4Yk437MuM — Ed Boon (@noobde) May 4, 2021

Remettons les choses dans leur contexte. Hier, Marvel Studios a dévoilé une vidéo qui faisait le point sur les futures sorties cinéma pour le MCU, avec plusieurs dates et titres de films annoncés. Parmi eux, on retrouvait les Gardiens de la Galaxie Vol.3, qui a donc confirmé son titre (même s’il n’était pas difficile à deviner), et qui est donc réalisé par James Gunn, auteur des deux premiers volets.

Ed Boon a retweeté la déclaration du réalisateur en indiquant alors : « Wow. James Gunn a réussi à travailler sur des films DC et sur des film Marvel. C’est impressionnant. »

Effectivement, suite à de vieilles affaires concernant le réalisateurs, Marvel et Disney s’étaient séparés de James Gunn pendant un temps avant de le réembaucher. Durant cette période, il avait accepté de réalisé le prochain film The Suicide Squad, un film DC, qui sortira cette année.

Trêve d’actualité cinématographique, ce qui nous intéresse ici, c’est plutôt le fait que Ed Boon semble jouer sur la possibilité que quelqu’un puisse travailler à la fois avec DC et avec Marvel. NetherRealm est en effet connu pour avoir réalisé les deux épisodes d’Injustice, qui mettaient en avant les héros DC.

On peut donc se dire qu’il tease la possibilité qu’un jeu de combat Marvel est bien possible pour le studio. C’est soit cela, soit le créateur s’amuse de la rumeur. Il faut donc rester prudent, mais étant donné que l’on ne sait toujours pas sur quoi est en train de travailler le studio, il y a de quoi douter.

Il reste tout de fois une question épineuse concernant le projet, qui est celui de l’éditeur. Mortal Kombat est édité par Warner Bros, tout comme Injustice. Imaginer un jeu Marvel édité par Warner Bros (qui possède DC) serait étrange, à moins que Marvel Games reprenne le rôle de l’éditeur, ce qu’il ne fait jamais seul jusqu’ici (Square Enix était l’éditeur de Marvel’s Avengers, Sony était celui de Marvel’s Spider-Man). Mais il faut également se rappeler que c’est Warner Bros qui édite les jeux LEGO, parmi lesquels on retrouve… LEGO Marvel.

On aura peut-être la réponse dans les prochains jours, ou lors de l’E3 2021.