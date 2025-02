Saber Interactive (Warhammer 40,000: Space Marine II) va travailler sur une grosse licence de Hasbro (Transformers ?)

Quelles sont les grandes licences possibles ici ?

Depuis le succès de Baldur’s Gate 3, Hasbro cherche sa nouvelle poule aux œufs d’or et dispose d’un vaste catalogue de licences sur lequel s’appuyer. Son PDG Chris Cocks nous apprend aujourd’hui que Saber, et plus spécifiquement l’équipe derrière Space Marine II, va s’atteler à produire un jeu autour de l’une de ses séries les plus importantes (propos relayés par Gematsu) :

« Nous avons de nombreuses nouvelles collaborations numériques en préparation, mais je suis particulièrement heureux d’annoncer celle-ci aujourd’hui, étant un fan personnel de nombreux jeux de cette équipe. Hasbro et Saber Interactive collaboreront sur un tout nouveau partenariat de jeu vidéo développé par l’équipe à l’origine du méga-succès de 2024, Warhammer 40,000: Space Marine II. Combinant une campagne solo survitaminée et un multijoueur incroyable avec la technologie Swarm de Saber, ce nouveau titre AAA, basé sur l’une de nos licences phares, est sûr d’être un succès. »

Reste à savoir sur quoi sera porté ce AAA. Lorsque l’on pense à Hasbro, l’idée de Donjons et Dragons nous vient directement en tête, mais ce n’est pas forcément le genre de licence qui matcherait avec Saber, au même titre que Magic: The Gathering (mais qui sait). Transformers et GI Joe seraient des candidats plus plausibles, tout comme Power Rangers dans une certaine limite. On laissera à chacun le choix de sa petite théorie en attendant d’en savoir un peu plus.