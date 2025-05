Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition annoncé avec une sortie toute proche mais pas sur PS5

Avec le succès critique et commercial qu’a rencontré Space Marine 2, on aurait presque pu deviner qu’un retour du premier volet était en route. C’est maintenant officiel, Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition a été officialisé, une version remise au goût du jour qui arrive dans quelques jours. Enfin, sauf pour les joueurs et joueuses PS5.