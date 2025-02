Aux Grammys, le remake de Wizardry l’emporte face à Spider-Man, God of War, Star Wars et Avatar

En voyant la liste des nommés aux Grammys cette année, on a pu constater que l’industrie du jeu vidéo continue d’avoir droit à sa propre catégorie pour récompenser les meilleurs compositeurs américains du moment. Mais comme trop souvent, cette liste se limite à des licences phares qu’on revoit chaque année ou presque, comme Star Wars qui a beaucoup de chance de remporter les suffrages peu importe le jeu dont il est question. Cependant, cette année, le remake du dungeon crawler Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord a été nommé à la surprise générale. Une surprise pas aussi grande que de le voir repartir avec la statuette.