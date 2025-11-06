Une nouvelle image promotionnelle faisant penser à un nouveau Crash Team Racing a été postée par le studio Beenox
Avec 10 millions de ventes au compteur, Crash Team Racing: Nitro-Fueled peut être qualifié de grand succès pour Beenox et Activison. De telles ventes laissent penser qu’il serait idiot de ne pas préparer un nouvel épisode. Alors quand Beenox publie une nouvelle image qui va dans ce sens, tout laisse à penser que Crash reprendra bientôt le volant.
Un nouveau jeu avec un design actualisé ?
Beenox est un studio qui commence à avoir de la bouteille, puisqu’il a maintenant 25 ans dans les pattes. Pour célébrer ce quart de siècle, le studio a changé sa bannière sur ses réseaux sociaux, laissant apparaitre un montage de tous les jeux qu’il a développés, ou ceux auxquels il a participé. Parmi ces titres, on retrouve évidemment Crash Team Racing… mais avec une image qui ne colle pas vraiment à Crash Team Racing: Nitro-Fueled.
En effet, en zoomant un peu plus sur cette image, des utilisateurs Reddit se sont rendus compte qu’en plus d’une vraie image tirée de Crash Team Racing: Nitro-Fueled, une autre mettant la mascotte orange sur un kart est visible. Ce qui intrigue ici, c’est le chara-design de Crash, qui est plus proche de celui de Crash Bandicoot 4 que du précédent jeu de kart. Afin de rendre le tout encore plus suspicieux, Beenox a rapidement changé sa bannière lorsque les internautes ont commencé à se poser des questions.
À un mois des Game Awards, il est naturel de se demander s’il s’agit ici d’une réelle fuite involontaire, ou d’une simple erreur de design (qui serait tout de même étrange). Allez savoir, même si la production d’un nouveau jeu de courses semble couler de source.
