Un remaster de Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse annoncé

Cette nuit, les esprits étaient tous tournés vers le Nintendo Direct, le retour de l’émission que l’on attendait depuis plus d’un an. Aux côtés des annonces majeures telles que Splatoon 3 et un remaster d’un jeu Zelda, nous avons eu droit à des présentations un peu plus minimes telles que le retour de Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse.

Cerveeeellles !

Aspyr Media a profité du Direct pour annoncer le retour de Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, un titre sorti initialement sur PC et Xbox à la fin de 2005. Depuis cette époque, le titre avait refait une apparition sur Steam avant d’être supprimé. C’est donc une excellente occasion pour celles et ceux qui ne l’ont jamais fait de le découvrir.

Pour rappel, il s’agit d’un titre décalé où l’on incarne un zombie qui se réveille dans les années 60, prêt à dévorer tous les cerveaux. Cette mouture apporte une version remasterisée avec de nouveaux graphismes. Quant à la sortie, c’est prévu le 16 mars 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.