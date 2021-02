Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse est un jeu d’action façon beat them up à la troisième personne sorti initialement sur PC et Xbox. On y incarne Stubbs, un vendeur de porte à porte, qui va se faire assassiné dans les années 30. Il va finalement se relever en mort-vivant en 1959 où il n’a qu’une idée en tête : manger le cerceau des gens. Une édition remasterisée a été annoncée en 2021 pour une sortie la même année, avoir des graphismes retravaillés et d’autres améliorations.