Un Pokémon Présents aura lieu le 27 février pour fêter les 30 ans de la série, de grosses annonces en vue ?

Un Pokémon Presents historique ?

The Pokémon Company n’allait évidemment pas manquer l’occasion de dégainer un Pokémon Presents pour le Pokémon Day de cette année très spéciale, puisque la saga fête en ce moment son trentième anniversaire. On nous donne donc rendez-vous le 27 février prochain à 15 heures, heure de Paris, pour suivre cette émission qui sera assurément scrutée de très près.

Et puisqu’il s’agit des 30 ans de Pokémon, les attentes sont pour le moins élevées. The Pokémon Company nous a donné un petit avant-goût des célébrations en ressortant Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, mais les fans espèrent que tout ne sera pas tourné vers la nostalgie des anciens jeux. La logique voudrait que The Pokémon Company lève le voile sur une nouvelle région, et surtout sur la 10ᵉ génération de Pokémon, attendue au tournant. Et si l’on voit mal la série abandonner tout de suite la Switch alors qu’elle pourrait se concentrer sur la Switch 2, certains croisent les doigts pour que les nouveaux jeux de la saga franchissent enfin un nouveau palier technique.

En dehors de cette nouvelle génération, attendez-vous sans doute à des tas de spin-offs et à quelques nouvelles concernant Pokémon Champions et tous les jeux mobiles liés à la saga. Le rendez-vous est pris, en espérant être surpris.