11 bit studios (Frostpunk 2, The Alters) annule l’un de ses jeux en développement après des années de travail

Désormais bien occupé par le suivi de Frostpunk 2 et la sortie de The Alters qui est l’un de ses projets les plus ambitieux (du moins sur le papier), 11 bit studios ne doit plus vraiment où savoir donner de la tête. Le studio polonais a beaucoup de jeux avec lesquels il faut jongler aujourd’hui, dont certains qui n’ont pas encore été annoncés, à l’image de Project 8. Un titre sur lequel l’entreprise planche depuis maintenant plus de six ans, sans trouver la bonne formule. Et avec le planning chargé du studio, Project 8 n’entre plus dans les plans.