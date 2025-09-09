Que vaut le portage de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2 ? Notre avis

Lancé en 2024, Star Wars Outlaws a eu du mal à pleinement convaincre. La communication s’était bien passée, mais, à la sortie, plusieurs soucis émaillaient l’expérience. Premièrement, des problèmes de performances rapidement corrigés ont évidemment été relevés, mais ce n’est pas tout.

Même à travers ses mécaniques de découverte organique venant remplacer l’empilement de points d’intérêt, on ressentait un certain classicisme. Les visages étaient assez figés et, surtout, les phases d’infiltration obligatoire faisaient pester les joueurs. Ubisoft a d’ailleurs vite pris la mesure de ce point négatif, déployant ensuite un patch permettant d’approcher toutes les phases de jeu de la manière que l’on souhaite.

Un jeu plus qu’honnête qui avait besoin de finitions

Sans devenir un incontournable, Star Wars Outlaws a fini par devenir un titre très apprécié, offrant une très chouette écriture et l’un des jeux proposant le plus d’immersion dans l’univers de George Lucas. Fidèle soutien de Nintendo au lancement de ses consoles, Ubisoft n’était pourtant pas là en juin dernier lorsque la Nintendo Switch 2 est arrivée.

Ce n’était que partie remise car, pendant ce temps, les équipes préparaient le portage de Star Wars Outlaws. Ce choix n’est pas anodin à plusieurs titres. Tout d’abord, il s’agit évidemment de donner un coup de fouet aux ventes du jeu. Ensuite, il démontre une certaine confiance de l’éditeur envers son jeu et, dernièrement, il permet de faire étalage des capacités d’adaptation du moteur maison Snowdrop. On ne va pas refaire ici tout le test du jeu, que vous pouvez déjà retrouver sans nos colonnes, mais plutôt évoquer la qualité du portage.

L’excellente surprise de la version Nintendo Switch 2

Soyons clairs et allons-y sans détours : Star Wars Outlaws sur Switch 2 est un excellent portage. En fonction de vos habitudes de jeu, c’est peut-être même une façon idéale de découvrir ce titre qui offre une solide aventure aux commandes de Kay Vess. La première zone de jeu, qui sert de tuto, est relativement fermée donc nous ne nous sommes pas basé dessus pour évaluer le portage, même si le rendu était assez saisissant.

Nous avons donc attendu d’accéder aux environnements ouverts et c’est là que la vraie surprise est intervenue. Non seulement c’est agréable à regarder, mais c’est également parfaitement fluide. Sur les 15 heures que nous avons passées sur cette version, nous n’avons eu qu’une petite chute lors d’un affrontement particulièrement dense en ennemis et autres explosions. Alors, bien évidemment, Star Wars Outlaws sur Switch 2 n’est pas au niveau du jeu sur PC, PS5 ou Xbox Series X.

Attendre du portage le contraire serait de toute façon une grossière erreur. On se rend notamment compte que si les environnements et la fluidité profitent du DLSS, les cheveux de Kay en souffrent et donnent parfois l’impression d’une petite bouillie de pixels. On voit également que certains reflets sont imprécis ou que les éléments de type grilles clignotent au loin. De menus sacrifices qui permettent à l’ensemble de tourner comme une horloge et d’offrir un rendu global plus que satisfaisant.

Les effets de lumières, renforcés par le Ray-Tracing sont assez impressionnants, de même que les éléments associés à la volumétrie (fumée, nuages, etc.). Quelques rares soucis étaient liés au scintillement des lumières et des effets de fumées, ils ont été corrigés dans le premier patch publié par Ubisoft aux côtés d’autres améliorations. Restent les visages, toujours figés et un peu moins détaillés que sur PC et consoles de salon « pures ».

« Une Game Key Card ?! » Oui, mais pas pour rien

Parlons maintenant du sujet qui fâche, à savoir le mode de distribution du titre. Tout d’abord, sachez qu’en physique comme en dématérialisé, Star Wars Outlaws est proposé dans sa version Gold avec tout le contenu additionnel. Ceci étant dit, le titre est proposé en dématérialisé sur l’eShop et en physique par l’intermédiaire d’une Game Key Card. Oui, on vous entend déjà hurler au loin, mais calmez-vous, Ubisoft a fourni une explication. Si l’utilisation d’une Game Key Card ne résout absolument pas le problème de la conservation, elle a au moins un mérite : les performances.

Rob Bantin, architecte audio du moteur Snowdrop chez Ubisoft, explique que les cartouches Switch 2, aussi supérieures soient-elles à celles de la Switch 1, ne proposent pas une vitesse de transfert assez élevée pour offrir le rendu dont on profite. Il dit également n’avoir aucun souvenir d’une quelconque discussion au sujet du prix des cartouches. Ubisoft économise tout de même de l’argent avec ce choix, ne vous méprenez pas. Quoi qu’il en soit, Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2 fait figure d’excellent portage et offre un moyen très appréciable de découvrir ce titre bourré de qualités.