Two Point Museum s’offre une collaboration surprenante (et gratuite) avec Revenge of the Savage Planet

Allez chercher vos spécimens sur une autre planète

Sur le papier, Two Point Museum et Revenge of the Savage Planet ne partagent pas grand-chose, pas même un éditeur commun. Mais SEGA et Raccoon Logic Studios se sont visiblement entendus pour donner vie à une mise à jour gratuite pour Two Point Museum, disponible dès aujourd’hui, qui intègre la flore si spéciale que l’on retrouve dans le jeu d’aventure très coloré.

Vous y découvrirez des plantes étranges bien plus exotiques (et très très vivantes) que celles que l’on trouve sur notre bonne vieille Terre, comme la croqueuse aride et la croqueuse fongique, qu’il faudra aller chercher via de dangereuses expéditions. Six nouveaux spécimens sont également ajoutés avec cette mise à jour, tandis que quelques ajouts sont disponibles pour la salle de repos, comme une grande roue de hamster qui sert à entraîner vos employés avant d’aller dans l’espace (difficile la vie au musée de nos jours).

Two Point Museum est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.