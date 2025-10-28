Two Point Museum arrive aujourd’hui sur Switch 2 et se prépare à ouvrir les portes de son zoo dans son prochain DLC

Le parc animalier ouvrira ses portes cet hiver

Le prochain contenu téléchargeable de Two Point Museum se nommera MUZOO, et il ne sera pas question d’aller combattre des milliers d’ennemis ici (pour celles et ceux qui ont la référence), mais d’aller vous occuper de petits et gros animaux trop mignons en les guérissant et en veillant à les élever de manière convenable avant d’aller les relâcher dans la nature lorsqu’ils seront prêts.

De quoi changer pas mal de choses puisqu’il faudra ici gérer des êtres vivants, qui demanderont sans doute plus d’attention que les antiquités que vous exposez traditionnellement. Pas encore de date de sortie pour ce DLC qui n’a pas beaucoup été détaillé, mais il devrait arriver dans le courant de l’hiver.

Et n’oublions pas que dès aujourd’hui, Two Point Museum est disponible sur Nintendo Switch 2, en plus de ses versions PC, PS5 et Xbox Series, afin d’emporter votre musée partout avec vous. N’hésitez pas à lire notre test du jeu pour en savoir plus sur ce dernier.