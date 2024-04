Triple-i Initiative : Le résumé complet de la conférence centré sur les gros jeux indépendants avec plus de 35 annonces

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces et des vidéos diffusées lors de la Triple-i Initiative.

Slay the Spire II

Plateformes : PC

Date : 2025

C’était la grosse surprise qu’il fallait pour captiver l’attention du public dès le début. Mega Crit a frappé fort en annonçant Slay the Spire II, la suite du roguelike deckbuilder si apprécié. De nouvelles mécaniques et des cartes inédites sont au programme, avec des personnages inédits et des nouvelles façons de jouer. On sait finalement peu de choses sur ce nouvel épisode puisque le premier trailer ne nous aide pas beaucoup, mais la promesse est là. On sait au moins qu’il ne tournera pas sous le moteur Unity. Il passera d’abord par une phase d’accès anticipé qui débutera l’année prochaine.

Risk of Rain 2

Plateformes : PC – PS4 – Xbox One – Switch

Date : Déjà disponible

Un peu de nouveautés pour Risk of Rain 2, qui a présenté sa mise à jour Devotion qui ajoutera un nouveau lieu et des artéfacts en plus. On y retrouve même une collaboration avec Dead Cells. Pas de date, mais au moins, cette update sera proposée gratuitement pour le jeu.

Kill Knight

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Date : 2024

Parmi les annonces de nouveaux projets, on retiendra celui de PlaySide Studios. Kill Knight nous raconte la vengeance d’un ange trahi et plongé au sein des Abysses, prêt à exterminer tous les ennemis sur sa route pour décimer les derniers membres de son espèce. Le tout prend la forme d’un action-shooter en vue isométrique, avec plusieurs armes et pouvoirs à disposition. Plusieurs modes de difficulté seront aussi proposés ainsi que différents modes de jeu, histoire de personnaliser votre challenge.

Shadows of Doubt

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Date : 2024

Disponible depuis un moment en accès anticipé, Shadows of Doubt a annoncé qu’il sortirait dans sa version complète dans le courant de cette année 2024. Et c’est avec cette nouvelle que l’on apprend que le jeu d’enquête sera aussi disponible sur PS5, en plus des plateformes déjà annoncées. Une nouvelle mise à jour est également disponible avec un nouveau tueur à traquer dans de nouveaux immeubles.

My Time at Sandrock

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Date : Déjà disponible

La communauté active sur le reposant My Time at Sandrock devrait être aux anges, puisque le jeu de Pathea Games avait une annonce importante à faire aujourd’hui. Le multijoueur cross-plateformes va bel et bien devenir une réalité, avec la possibilité de jouer jusqu’à 4 peu importe la version sur laquelle vous êtes. On ne sait pas encore quand cette mise à jour arrivera, si ce n’est quelque part dans l’année.

Dino Lords

Plateformes : PC

Date : 2025

Imaginez Age of Empires, mais avec des dinosaures. C’est le mélange improbable que semble proposer Dino Lords, un jeu de stratégie en temps réel dans lequel le roi du Danemark compte envahir l’Angleterre à dos de dinosaures. C’est n’importe quoi, mais c’est original. Le jeu devrait d’abord sortir en accès anticipé dans le courant de l’année prochaine.

Gestalt: Steam & Cinder

Plateformes : PC

Date : 21 mai 2024

Le metroidvania Gestalt: Steam & Cinder a eu droit à un nouveau trailer avec des images inédites, qui avait surtout pour but de préciser la date de sortie du titre. Vous pourrez aider Aletheia à découvrir tous les secrets de la Cité de la Vapeur dès le 21 mai prochain, comme on le découvre dans cette vidéo inédite.

Vampire Survivor + Contra

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Date : Déjà disponible

Grosse actualité pour Vampire Survivors, qui avait deux choses à présenter pour cette conférence. La première, c’est l’annonce de sa sortie sur PS4 et PS5 qui est programmée pour cet été. Mais avant cela, le jeu va s’offrir un crossover avec la licence Contra, qui sera disponible sous la forme d’un DLC dès le 9 mai prochain, avec des grosses armes à feu et de nouvelles améliorations uniques pour décimer tout plein d’ennemis.

Flintlock: Dawn of Siege

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Date : été 2024

A44 et Kepler Interactive misent gros sur Flintlock: Dawn of Siege, qui se présente comme un jeu d’action ambitieux impressionnant malgré des moyens plus réduits que pour certains AAA. Il n’a malheureusement pas montré beaucoup de choses inédites lors de la conférence, si ce n’est la présentation de son compositeur Eric Hillman qui est au cœur d’une courte vidéo behind-the-scenes.

Never Alone 2

Plateformes : PC

Date : Inconnue

Il y a eu beaucoup de suites annoncées durant l’émission, à l’image de Never Alone 2. Le jeu narratif en plein Alaska, qui nous demandait de nous intéresser au peuple des Iñupiat, obtient un second épisode qui sera cette fois-ci en 3D et qui nous fera retrouver Nuna et son renard dans une nouvelle aventure qui sera jouable en coopération. Aucune date n’a été annoncée pour ce second épisode.

Cataclismo

Plateformes : PC

Date : 16 juillet 2024

Après Moonlighter, Digital Sun change totalement de style avec Cataclismo, un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous devez fortifier votre base pour repousser l’invasion de monstres. Le jeu a pu montrer son concept en détails dans une nouvelle vidéo, tout en précisant sa date de sortie qui est donc fixée au 16 juillet prochain.

Death Must Die

Plateformes : PC

Date : Déjà disponible

Avec son nom edgy et plus qu’explicite, Death Must Die a de quoi faire sourire, surtout avec ses allures de copie à peine voilée de Hades. Cependant, le jeu a été lancé en accès anticipé il y a peu et bénéficie de bons retours, c’est pourquoi ses mises à jour sont très attendues. Le deuxième acte du jeu sera disponible à partir du 20 avril prochain, avec tout un tas de nouveautés.

Endzone 2

Plateformes : PC

Date : été 2024

Endzone 2 nous demandera de survivre dans un monde hostile, dans lequel l’humanité est presque réduite à néant. Il faudra donc reconstruire des fondations solides sur ces terres ravagées, avec une météo peu clémentes et tout plein de dangers aux alentours. Un city-builder post-apocalyptique qui sortira d’abord en accès anticipé dans le cours de cet été.

Dyson Sphere Program

Plateformes : PC

Date : Déjà disponible

On ne présente plus Dyson Sphere Program qui est disponible depuis un moment, mais le jeu de science-fiction aura droit à une nouvelle mise à jour gratuite qui proposera de nouveaux véhicules pour faire face à un nouveau challenge.

UnderMine 2

Plateformes : PC

Date : Inconnue

Le rogue-like qui nous emmène dans les profondeurs d’une mine aura une suite, nommée simplement UnderMine 2. Le même jeu qu’avant, mais en mieux, avec plus de contenu comme la présence de nouveaux personnages jouables et de nouvelles régions à explorer. Le titre sera jouable en coopération et il disposera d’un support complet pour les mods à sa sortie. Aucune date n’a été précisée.

Norland

Plateformes : PC

Date : 16 mai 2024

Si vous n’aviez pas assez de jeux de simulation médiévale à surveiller comme cela, vous pourrez vous intéresser à Norland, qui est notamment inspiré par Crusader Kings. Le titre était de passage pour confirmer qu’il serait bientôt disponible, même s’il passera d’abord par une phase d’accès anticipé qui débutera le 16 mai sur PC.

WHAT THE CAR?

Plateformes : PC

Date : 5 septembre 2024

Le jeu de Triban n’est pas vraiment le jeu de courses traditionnel auquel on s’attend en voyant que l’on contrôle une voiture. Déjà, parce que cette voiture à des jambes. Mais aussi parce qu’elle pêche. Ou qu’elle nage. Et qu’elle chante. Bref, une proposition complètement loufoque et qui mélange les styles. Puisque le jeu est difficile à décrire, mieux vaut l’essayer et ça tombe bien car une démo est maintenant disponible sur Steam.

Darkest Dungeon II

Plateformes : PC – PS4 – Xbox One

Date : Déjà disponible

Darkest Dungeon II est déjà disponible depuis un moment, mais le titre a encore des choses à prouver et du contenu à publier pour satisfaire sa communauté. C’est pourquoi on découvre l’existence d’u nouveau mode de jeu, nommé Kingdoms, qui sortira cette année. Cette mise à jour sera gratuite et ce mode consistera à vite vaincre une menace en repoussant les nouveaux ennemis (trois nouvelles factions au programme), tout en se reposant dans des auberges qui pourront être améliorées.

RKGK / Rakugaki

Plateformes : PC

Date : été 2024

Drôle de nom que nous avons là. Gearbox édite ce nouveau jeu de Wabisabi Games qui sera un jeu de plateforme en 3D à l’allure très stylisée, dans lequel on incarnera une jeune héroïne en pleine rébellion contre une entreprise maléfique. Un mix entre Jet Set Radio et Hi-Fi Rush, où il faudra imposer sa marque dans les rues de la ville à coup de bombes de peinture. La sortie est prévue pour cet été.

Broken Roads

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Date : Déjà disponible

Maintes fois repoussé, Broken Roads arrive enfin aujourd’hui sur les différentes plateformes. Le RPG isométrique n’avait donc rien de bien nouveau à nous dire lors de cette conférence, mais il a tout de même présenté son trailer de lancement.

Ravenswatch

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Date : Déjà disponible (accès anticipé)

On se rapproche vraiment de la sortie de la version finale de Ravenswatch, puisque le jeu de Passtech Games va bientôt sortir son chapitre Fall of Avalon, qui marque une étape importante dans le développement du jeu. Rendez-vous le 22 avril prochain pour découvrir une toute nouvelle carte ainsi que des ennemis inédits, dont un terrible boss.

Cat Quest 3

Plateformes : PC- PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Date : 2024

Cat Quest 3 ne daigne toujours pas donner de date de sortie, mais on a rapidement pu voir quelques nouvelles images de cette suite centrée sur la piraterie. Seuls quelques bouts de gameplay sont visibles dans ce teaser, et ils montrent que l’aventure ne devrait pas trop déboussoler les habitués de la série, si ce n’est que l’on pourra cette fois-ci participer à des combats maritimes.

Hyper Light Breaker

Plateformes : PC

Date : été 2024

Hyper Light Breaker a déjà fait parler de lui récemment, et il était de nouveau présent lors de la conférence Triple-I pour illustrer son gameplay avec quelques images. Dans cet-action-RPG, la mort sera courante et il faudra apprendre de ses erreurs pour effectuer la run parfaite. L’accès anticipé du jeu devrait démarrer dans quelques mois.

The Last Spell

Plateformes : PC – Switch -PS4 – PS5

Date : Déjà disponible

Vous connaissez peut-être déjà The Last Spell puisque le jeu d’Ishtar Games célèbre ses 400 000 copies vendues depuis son lancement, mais vous n’avez pas encore joué à son DLC prévu pour le 24 avril prochain. Dwarves of Runenberg ajoute une nouvelle classe jouable ainsi qu’une toute nouvelle carte avec des challenges en plus, qui apporteront un peu de diversité à l’ensemble. Une mise à jour gratuite sera aussi proposée avec de nouvelles compétences et des arrangements en plus, sans avoir besoin d’acheter le DLC.

Laysara: Summit Kingdom

Plateformes : PC

Date : Déjà disponible

Il n’en a pas l’air comme cela, mais Laysara: Summit Kingdom est l’un des jeux les plus wishlistés sur Steam. Ce n’est forcément gage de qualité, mais son actualité est suivie, d’autant plus que le jeu de stratégie/city-builder sort aujourd’hui même en accès anticipé, c’est pourquoi il a publié son trailer de lancement.

Wizard of Legends 2

Plateformes : PC

Date : Inconnue

Les ambitions sont montées d’un cran dans ce dungeon-crawler aux éléments de rogue-like, qui est bien différent du premier épisode. Wizard of Legends 2 nous donnera accès à plusieurs mages capables de manier des éléments différents, qui feront des ravages lorsqu’ils seront en groupe. La date de sortie du jeu reste encore à déterminer.

Let’s School

Plateformes : PC

Date : Déjà disponible (bientôt sur consoles)

Let’s School repose sur un concept simple, celui de vous laisser créer vos propres écoles. Un Two Point Campus un peu plus libre qui était déjà disponible sur PC, mais qui se dote maintenant d’une sortie sur toutes les consoles cet été.

Brotato

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Date : Déjà disponible

Beaucoup de jeux déjà sortis étaient à l’affiche de cette émission, à l’image de Brotato qui a présenté deux mises à jour. La première, gratuite, permettra de jouer en coopération en local jusqu’à 4. Le seconde prend la forme d’un DLC répondant au nom de « Abyssal Terrors », et on suppose que vous savez de quoi il va parler. 10 nouveaux personnages et 10 armes inédites seront au programme et vous aideront à battre les 20 nouvelles vagues d’ennemis des profondeurs de l’océan.

Tchia

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Switch

Date : Déjà disponible

Tchia avait déjà annoncé qu’il sortira bientôt sur Switch, mais on en sait maintenant plus. Ce portage est prévu pour le 27 juin prochain et il nous montre quelques images ici. Naturellement, des concessions graphiques ont été faites pour que le jeu puisse tourner correctement sur la console de Nintendo, et on espère que cela n’impactera pas trop l’aventure ni le dépaysement offert par le jeu.

Street of Rogue 2

Plateformes : PC – PS4 – Xbox One – Switch

Date : 2024

La suite de Streets of Rogue a eu droit à une première vidéo de gameplay lors de la Triple-I Initiative. Ce RPG bac à sable arrivera en accès anticipé dès cette année et il nous montre maintenant ce qu’il nous réservera, avec de l’action complètement folle et décalée. Des classes aussi divers que ninja, alien ou banquier seront proposées, les environnements seront destructibles et le monde ouvert sera généré de manière procédurale, pour offrir bien plus de contenu que le premier épisode.

Old World

Plateformes : PC

Date : Déjà disponible

Un 4X, voilà ce qui manquait à cette sélection. Old World continue à vous demander de faire prospérer votre dynastie à travers les âges, cette fois-ci dans un nouveau DLC nommé Behind the Thrones, qui vous donnera accès aux machinations de la cour pour manigancer des stratégies afin de conserver le pouvoir, ou le voler. Un nouveau contenu disponible dès le 28 mai.

Palworld

Plateformes : PC – Xbox Series

Date : Déjà disponible

Passage éclair pour Palworld, qui n’a montré que quelques secondes de gameplay pour l’une de ses futures mises à jour. La Palworld Arena ouvrira ses portes dans le courant de l’année, sans plus de précision, et vous donnera enfin accès à la dimension PvP du titre avec des affrontements entre dresseurs et entre Pals.

33 Immortals

Plateformes : PC – Xbox Series

Date : 2024

Thunder Lotus Games avait déjà présenté 33 Immortals chez Xbox, mais on ne l’avait plus vraiment revu depuis. Le rogue-like coopératif jouable jusqu’à 33 personnes s’est illustré avec un nouveau trailer de gameplay qui avait pour but d’annoncer l’arrivée imminente d’une bêta, fixée au 24 mai prochain.

Mouse

Plateformes : PC

Date : 2025

Mouse a fait sensation lors de son annonce grâce à son look de vieux cartoon et son gameplay orienté FPS qui offre un mélange des genres étonnant. Le titre était présent lors de la conférence avec un nouveau teaser de gameplay, qui rend quelque peu hommage à Popeye en sortant les gros bras et les épinards, même si l’on n’oublie pas que les armes à feu seront le gros de votre arsenal. Pas de date de sortie à l’horizon si ce n’est 2025, mais le Discord officiel du titre a été lancé.

V-Rising

Plateformes : PC – PS5

Date : 8 mai 2024

V-Rising se rapproche de la sortie de sa version finale à grands pas, et il est venu nous le rappeler aujourd’hui. Enfin, il est surtout venu pour nous montrer des images de son DLC Castlevania, qui nous permettra de nous prendre pour Alucard avec de nombreux autres éléments esthétiques qui rappellent la série de Konami. Et il faudra aussi compter sur un combat de boss contre un Simon Belmont visiblement bien énervé.

The Rogue Prince of Persia

Plateformes : PC (accès anticipé) puis consoles

Date : 14 mai 2024

Voir Ubisoft durant cette conférence a de quoi surprendre étant donné que l’éditeur est loin de ce que l’on peut qualifier d’indépendant, mais c’est parce qu’il ne fait que prêter sa licence à Evil Empire. The Rogue Prince of Persia a tout du roguelite 2D classique dérivé de Dead Cells, si ce n’est qu’il se base sur l’univers de la série d’Ubisoft avec une direction artistique étonnante, qui change des derniers jeux. Il faut croire que c’est l’année Prince of Persia, puisque ce nouveau jeu sortira dès le 14 mai prochain en accès anticipé sur PC, avant d’arriver plus tard sur consoles.

Une première conférence qui aura donc montré de beaux projets, mais qui aura souffert d’un rythme trop effréné qui ne permettait pas de retenir tout ce qu’il se passait en dehors des licences déjà connues. Au moins, on ne s’est pas ennuyés.