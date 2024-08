Aperçu Cataclismo – Un RTS tout ce qu’il y a de plus réussi ?

Condition de test : Nous avons testé Cataclismo sur PC (forcément). Nous avons joué au titre durant 35 heures.

Une Ambiance Oppressante et Immersive

L’univers de Cataclismo est à la fois riche et oppressant, transportant les joueurs dans un cadre médiéval où l’humanité est au bord de l’extinction. Le monde du jeu est imprégné de mystère et de danger, avec une Brume énigmatique qui a transformé la terre en un lieu inhospitalier, peuplé de créatures cauchemardesques. Cette atmosphère est renforcée par un style artistique sombre et distinctif, qui bien que cartoonesque, transmet une véritable sensation de désespoir et de menace imminente. Cette ambiance immersive est un des piliers du jeu, capturant l’essence d’un monde où chaque décision peut marquer la différence entre la vie et la mort.

L’une des innovations majeures de Cataclismo réside dans son système de construction réaliste, qui rappelle l’assemblage de briques LEGO. Contrairement aux RTS traditionnels où les bâtiments apparaissent instantanément après avoir été commandés, Cataclismo demande aux joueurs de construire leurs forteresses pierre par pierre. Cette mécanique unique ajoute une dimension de créativité et de stratégie, car les joueurs doivent non seulement penser à la disposition optimale de leurs structures mais aussi à leur solidité. Chaque bâtiment, chaque mur érigé peut potentiellement s’effondrer sous l’attaque d’ennemis, ce qui influence directement le cours du jeu.

Le système de physique du jeu est également une force majeure. Si une partie de vos défenses s’effondre, elle peut provoquer des effets en chaîne, écrasant à la fois vos propres troupes et celles de l’ennemi. Cette dynamique crée une tension constante, car une erreur de calcul peut entraîner la destruction de votre forteresse durement construite. Cette approche rend chaque partie de Cataclismo différente, chaque bataille devient une nouvelle opportunité d’expérimentation où la création et la destruction sont étroitement liées.

La profondeur tactique du jeu ne se limite pas à la construction. Cataclismo propose également une gestion des ressources et des troupes extrêmement exigeante. Le jour, les joueurs doivent veiller à la bonne marche de leur cité, collectant des ressources vitales et préparant leurs défenses pour la nuit à venir. La gestion des ressources est essentielle, car elle détermine la vitesse et l’efficacité de vos constructions ainsi que la puissance de vos unités. Il est crucial d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles pour maximiser la résistance de votre cité.

Outre la gestion des ressources, Cataclismo propose une diversité d’unités militaires, chacune ayant des capacités spécifiques. Les archers, par exemple, sont plus efficaces lorsqu’ils sont placés en hauteur, tandis que les canons peuvent infliger des dommages massifs à des groupes d’ennemis. Cette variété d’unités permet une personnalisation stratégique de vos défenses, offrant aux joueurs une grande liberté pour développer et adapter leur stratégie en fonction des menaces imminentes.

Richesse et diversité

Le jeu propose une campagne solo d’environ 30 heures, centrée sur le personnage de Lady Iris, une chercheuse qui détient la dernière Perla, une relique capable de repousser les créatures nées de la Brume. Au fil de la campagne, les joueurs débloquent de nouvelles technologies et unités, ce qui apporte une progression narrative et ludique captivante. La campagne est conçue pour maintenir l’intérêt des joueurs tout au long de l’histoire, en offrant de nouveaux défis et en enrichissant l’univers du jeu avec des détails narratifs qui rendent le monde de Cataclismo encore plus immersif.

Mais Cataclismo ne se limite pas à sa campagne solo. Le jeu propose également plusieurs autres modes de jeu, qui ajoutent à sa richesse et à sa rejouabilité. Le mode Survie, par exemple, pousse les joueurs à tester leur capacité à repousser des vagues infinies de monstres, un véritable test de leurs compétences stratégiques et de gestion sous pression. Pour ceux qui préfèrent la créativité sans les contraintes de la survie, le mode Créatif permet de construire librement sans être dérangé par les ennemis. Enfin, le mode Escarmouche propose des cartes prédéfinies avec des défis spécifiques, apportant une dimension puzzle à l’expérience de jeu. Ces différents modes offrent aux joueurs de nombreuses façons d’apprécier Cataclismo, en fonction de leurs préférences de jeu.

En plus de ces aspects, Cataclismo se distingue également par son équilibre entre la défense et l’attaque. Bien que la construction de forteresses soit un élément central, le jeu ne se limite pas à la défense. Les joueurs sont également encouragés à prendre l’initiative en lançant des contre-attaques contre les hordes de monstres, ce qui ajoute une dynamique de combat plus active à l’ensemble. Cette approche équilibrée entre défense et attaque donne au jeu une profondeur stratégique supplémentaire, où chaque décision doit être pesée en fonction des ressources disponibles et des menaces imminentes.

De plus, la gestion du temps joue un rôle crucial dans le titre. Le passage entre le jour et la nuit n’est pas simplement cosmétique ; il influence directement le gameplay. La journée est consacrée à la construction et à la préparation, tandis que la nuit, les joueurs doivent défendre leur cité contre des vagues de monstres de plus en plus puissants. Cette alternance entre des phases de préparation et de défense crée un rythme de jeu captivant, où la tension monte progressivement à mesure que la nuit approche.

Enfin, Cataclismo brille par sa courbe de difficulté progressive, conçue pour maintenir l’intérêt des joueurs tout au long de la partie. Les premiers niveaux permettent de se familiariser avec les mécaniques de base du jeu, tandis que les niveaux suivants introduisent de nouveaux défis, tels que des ennemis plus coriaces, des ressources limitées, ou des conditions météorologiques changeantes qui affectent la construction et la visibilité. Cette progression garantit que même les joueurs les plus expérimentés trouveront un défi à leur mesure, tout en permettant aux débutants d’apprendre et de s’améliorer à leur rythme.

De notre point de vue, Cataclismo se positionne comme un titre rafraîchissant dans le genre RTS, combinant une gestion stratégique approfondie, des mécaniques de construction uniques et une atmosphère immersive qui capture l’essence d’un monde en perdition. Bien que toujours en accès anticipé, le jeu montre déjà un potentiel énorme. Sa capacité à innover et à réinventer des mécaniques établies, tout en impliquant activement sa communauté de joueurs dans son développement, en fait un titre à surveiller de près. Pour les amateurs de stratégie en temps réel, Cataclismo est une promesse de créativité, de défi et de stratégie intense. Un autre beau succès pour le studio, après un déjà excellent Moonlighter.