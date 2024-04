Un détective qui ne doubt pas

En plus d’un nouveau trailer, Shadows of Doubt bénéficiera très bientôt des versions PS5 et Xbox Series. Mais évidemment, ces moutures ne débarqueront qu’une fois le titre sorti de son accès anticipé, soit plus tard cette année sans plus de précisions. Pour en revenir au trailer, le soft nous montre du coup du nouveau contenu.

Dans ce dernier, notre détective devra résoudre une nouvelle enquête, où un tueur en série sévit en tuant ses victime au sniper. Un nouveau casse tête pour notre héros, qui se dotera dans cette nouvelle mise à jour de 11 nouvelles compétences à débloquer qui incluront notamment le voyage rapide, des autorisations de sécurité, voire des remèdes instantanés.

Pour aller encore plus loin, cette nouvelle mise à jour de contenu vous permettra d’accéder à deux nouveaux bâtiments pour votre enquête et de nouveaux points d’intérêts. Dans les autres ajouts, il y aura également une interface améliorée et même de nouvelles conversations à découvrir. Il s’agit là d’une grosse mise à jour de contenu qui ravira les joueurs, et cette dernière est d’ailleurs disponible dès maintenant.

Enfin, on rappelle que Shadows of Doubt sortira de son accès anticipé Steam plus tard cette année, et que les versions PS5 et Xbox Series arriveront à ce moment là.