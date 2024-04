Le retour de la fillette et du renard en Alaska

Il faut bien l’avouer, ce premier court teaser ne nous en apprend pas des masses. La vidéo nous montre Nuna et Fox, qui devront lutter contre une nouvelle menace à travers le froid glacial de l’Alaska. Les infos sont assez maigres à son sujet, mais cela est logique étant donné que le soft est encore dans sa version pré-alpha. Ceci dit, on se doute que Never Alone 2 reprendra les bases du premier opus avec de la plateforme, des pièges à éviter et des ennemis à affronter avec les différentes capacités de Nuna et Fox.

Nous avons hâte d’en voir plus quoi qu’il en soit, et notez que le développeur sera une nouvelle fois E-Line Media aux commandes, mais est édité cette fois-ci par Humble Games. Soit un éditeur qui devrait donner un peu plus de budget à cette suite qui on l’espère, apportera des mécaniques encore plus rafraichissantes que son prédécesseur. Notez par ailleurs que cette suite est toujours développé en collaboration avec les Iñupiat, le peuple originaire d’Alaska afin de raconter leur conte le plus fidèlement possible. De plus, le soft sera toujours fait pour de la coop en ligne et en local, comme le premier volet.

Tout ceci est clairement alléchant, et notez que Never Alone 2 n’a pas pour l’heure pas de date de sortie, et sortira d’abord sur PC via Steam.