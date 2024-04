The Rogue Prince of Persia : Premières impressions sur cet épisode roguelite développé par Evil Empire (Dead Cells)

La licence s’ouvre encore à de nouveaux horizons

Ubisoft est visiblement en train de laisser le champ libre à plusieurs expérimentations sur la licence Prince of Persia, et cela lui fait beaucoup de bien. Après le très réussi Prince of Persia: The Lost Crown, la série continue de rendre hommage à ses racines en 2D mais en mixant son concept à celui d’un roguelite. Un mélange, qui, une fois mis sous les yeux, relève de la plus grande évidence possible. The Rogue Prince of Persia est cependant bien différent du dernier jeu d’Ubisoft Montpellier puisqu’il ne fait pas du tout appel à la même esthétique.

Vous le voyez avec ces images, on est ici en présence d’un univers bien plus coloré, avec une esthétique difficile à définir même si le ton des couleurs employées peut faire penser, de très loin à l’hommage qu’effectuait Sable à Moebius (seulement les couleurs pastels, pas l’esthétique). Le résultat donne une sacrée identité à ce nouvel épisode, et ça cette singularité se retrouve aussi dans la bande-son. Les morceaux à l’influence orientale sont très accrocheurs et il nous tarde d’en entendre un peu plus.

Avec The Rogue Prince of Persia, on part à nouveau sur un autre Prince, qui est cette fois-ci le héros de l’histoire, et qui peut mourir et revivre sans cesse grâce à son pouvoir. En ayant un peu trop confiance en ce pouvoir, qui le ramène à la vie dans le dernier endroit où il était à l’abri, ce protagoniste est peut-être devenu trop sûr de lui et c’est ce qui lui vaut de ne pas être en mesure de repousser l’attaque sur son royaume qui se produit au début du jeu. Il va donc revivre sans cesse les mêmes événements jusqu’à devenir assez fort pour repousser toute une armée, en comptant au passage sur quelques alliés fidèles comme des villageois ayant trouvé refuge, la reine (donc sa mère) et d’autres PNJ qui rempliront les habituelles fonctions de marchands.

Un héritage assumé et bien intégré

Une fois ce décor posé, il ne suffit que de quelques secondes que l’on est ici en face d’un Dead Cells qui prend l’allure d’un Prince of Persia. On retrouve le même feeling, toutes les mécaniques d’un roguelite traditionnelles (les améliorations d’arme, les différents builds à construire), et ce n’est franchement pas une mauvaise chose. Cela fait que l’on s’habitue très vite aux contrôles, qui consistent à taper les ennemis avec l’une des différentes armes (double dagues, lance, épée), à leur filer quelques coups de pied pour les déstabiliser, ou à utiliser l’arme secondaire pour attaquer de loin (arc, chakram…).

Explorer les niveaux en perpétuel changement donne accès à quelques améliorations avec des effets passifs que l’on peut équiper à notre héros (jusqu’à 4 en même temps), et qui vont vraiment changer les approches face aux ennemis. Pour le moment, nous n’avons pu que gratter la surface de cette couche essentielle du roguelite étant donné que nous n’avons pu découvrir que le premier biome, avec peu d’ennemis différents et un seul boss au compteur, qui nous a évidemment donné du fil à retordre avec des patterns certes simples, mais qui peuvent malgré tout surprendre.

Evil Empire évite tout de même de nous présenter une copie conforme de son dernier jeu, grâce aux particularités de la licence Prince of Persia. En dehors des habituels niveaux truffés de pièges que l’on retrouve de toute façon sur d’autres productions, on notera surtout que le Prince est, comme ses prédécesseurs, un sacré acrobate. Ce qui veut dire qu’il peut courir sur les murs, aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Ce qui lui octroie une grande liberté de mouvement tout en rendant l’exploration dans les niveaux très agréable. De ce fait, la caméra est quelque peu reculée en comparaison à un Dead Cells, ce qui laisse mieux entrevoir l’environnement pour savoir où grimper.

Courir sur les murs n’est cependant pas un réflexe si évident à prendre sur un jeu en 2D, mais une fois cela bien pris en main, on peut voir à quel point cet aspect renforce le gameplay. Comme sur le combat de boss par exemple, qui sert en quelque sorte de tutoriel pour nous apprendre à bien utiliser le wallrun durant les affrontements afin d’esquiver au mieux. Une esquive traditionnelle est certes présente, mais elle est elle aussi un peu déstabilisante au début puisque le Prince ne passe pas directement derrière l’ennemi, mais par-dessus lui. L’animation est sympathique (toutes les animations du jeu le sont), mais cela ralentit un peu l’action.

On a maintenant hâte de voir des niveaux qui comptent beaucoup plus sur notre agilité, ainsi que sur notre recherche de pièges à éviter et de bonus à aller chercher. Reste aussi à voir de quelle manière les capacités du Prince vont évoluer au fil des runs. Il reste également tout à découvrir concernant l’histoire du jeu, puisque si le titre livrera une très grande partie de ses fonctionnalités lors de sa sortie, le scénario ne le sera pas .On nous a promis un jeu complet côté gameplay qui sera surtout mis à jour avec du contenu comme de l’histoire et des niveaux. On compte en tout cas les jours qui nous séparent de nos retrouvailles. Pour rappel, The Rogue Prince of Persia sortira d’abord en accès anticipé sur PC (Steam) le 14 mai prochain.