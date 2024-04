Ruiner sauce brutalisme

Un chevalier qui doit tout tuer sur son passage jusqu’à éliminer le Dernier Ange, tel est le concept on ne peut plus simple de Kill Knight. Le très court trailer d’annonce montre tout de suite l’ambiance dans laquelle va se dérouler ce jeu d’action à l’esthétique rétro. De nombreux ennemis, de l’action brutale, des mares de sang, aucun répit ne nous sera donné dans une aventure qui se déroulera sur cinq grands étages, en vue isométrique.

Survivre passera par la maîtrise d’un gameplay très nerveux par lequel on pourra utiliser tout autant des armes à feu que son épée. De quoi réussir à exploiter les faiblesses des différents types d’ennemis ou réaliser du crowd control. De plus, le jeu récompensera les personnes à l’aise avec la Puissance de meurtre, qui augmente la vitesse et les dégâts infligés en survivant assez longtemps. Enfin, le chevalier disposera également d’améliorations de son équipement en réalisant des défis.

Le titre promet donc d’être exigeant et compte afficher une marge de progression assez intéressante. Ainsi, vous pourrez tout à fait commencer par la difficulté la plus basse parmi les trois proposées, puis finir par vous mesurer au Mode Maître, rassemblant les cinq étages en une arène bien plus étendue, ou bien par tenter de truster les premières places du classement mondial.

La dimension arcade et scoring est clairement au centre de ce Kill Knight qui débarquera cette année sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.