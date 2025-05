Accompagnez une louve et son petit dans Follow My Steps, une aventure onirique et majestueuse prévue l’an prochain

La seule chose que je te demande…

Découvert en 2021 par le biais d’une campagne Kiss Kiss Bank Bank et relayé par plusieurs médias et créateurs de contenus, Follow My Steps revient à nous avec un tout nouveau trailer d’annonce pour nous montrer l’évolution du projet depuis ces quelques années.

Follow my Steps peut être qualifié comme un RPG narratif en monde ouvert mêlant exploration, infiltration, affrontements et choix moraux. Vous incarnez Sova, une louve voulant protéger à tout prix son louveteau Lou. À travers l’évolution de leur relation qui impactera forcément le déroulé de votre aventure, vous devrez faire face aux nombreuses inconnues qui vous barreront la route dans le grand monde ouvert qui s’ouvre à vous. Face à cet inconnu horrifiant, Sova va devoir apprendre à survivre, guider, mais aussi aimer, pardonner et parfois même sacrifier.

Ce monde ouvert justement, Lou et Sova vont devoir l’arpenter, découvrir ses environnements riches comme des forêts hantées, des ruines oubliés, des clairières et autres grottes. Mais c’était sans compter sur de vilaines créatures qui rôdent par ici tandis que l’ombre de la meute de Minuit prend forme par là. Lou et Sova n’auront parfois pas d’autres choix que de fuir, courir, se battre ou se cacher. Ce sont les joueurs et joueuses qui devront choisir de la décision à prendre, à leurs risques et périls.

… c’est de suivre mes pas

Les développeurs nous promettent par la même occasion une exploration sans guidage excessif, sans carte balisée, en comptant principalement sur nos sens de loup à la recherche de pistes, zones cachées, mais aussi indices et objets précieux. Pour vous aider, Sova pour utiliser son sens de louve pour détecter les éventuels dangers, mais aussi pister des odeurs ou bien même marquer les adversaires. À vous de choisir votre fenêtre d’attaque et dans quelle intention : la surprise violente ou bien l’infiltration discrète ? Attention cependant, car le côté organique du monde ouvert pourrait vous jouer des tours : tandis que le vent portera votre odeur jusqu’à vos éventuels assaillants, vos traces et vos bruits de pas pourraient tout aussi bien trahir votre position.

En cas d’affrontement, vous pourrez agir grâce à l’aide de six pouvoirs élémentaires (comme la bulle enflammée visible dans le trailer) que vous pourrez renforcer grâce à un système d’alchimie avancée offrant des bonus permanents. Mais n’oubliez pas, chacun de vos choix façonnera votre destinée. Un allié d’aujourd’hui peut devenir un ennemi de demain, tandis que d’insignifiantes décisions pourraient devenir capitales plus loin dans votre périple en quête de votre passé, ses croyances et secrets enfouis, mais aussi de votre avenir.

En prime, le studio annonce que Follow My Steps dispose de pas moins de 27 fins différentes, l’occasion de revivre encore et encore les aventures de Sova et Lou. Et dernière surprise, le studio profite de ce nouveau trailer dévoilé en exclusivité à l’AG French Direct pour annoncer le casting vocal français de leur nouveau jeu.

On retrouvera par exemple Brigitte Lecordier (Dragon Ball Z, The Witcher…) dans le rôle de Lou, Pierre-Alain de Garrigues (Warcraft, Hearthstone…) dans le rôle de Midnight ou encore Dominique Vallée (Charmed, Batman…) qui incarne Sova. Un casting 5 étoiles pour une aventure aussi onirique qu’envoutante à la bande-son originale qui semble faire la part belle au récit et à l’immersion du monde ouvert.

Follow my Steps prévoit de sortir en 2026 sur PC et consoles, sans précisions supplémentaires. En attendant, vous pouvez toujours suivre les équipes sur leurs réseaux sociaux, ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam ou encore lire notre interview prochainement disponible. L’AG French Direct, c’est aussi tout un tas d’autres jeux découverts cette année encore, donc n’hésitez pas à parcourir notre page dédiée.