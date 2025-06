Towa and the Guardians of the Sacred Tree : Bandai Namco annonce un roguelite coloré prévu le 19 septembre sur PC et consoles

Towa + moi et huit guerriers

Brownies et Bandai Namco nous ont donc révélé Towa and the Guardians of the Sacred Tree, un roguelite où l’on dirigera Towa, accompagnée de huit guerriers fidèles appelées les « enfants célestes », dans une quête visant à repousser Magatsu et son armée afin de sauver le village de Shinju. Une vidéo nous permet déjà de prendre la température de ce jeu à paraître dans quelques mois.

Sous une direction artistique toute jolie et colorée, Towa and the Guardians of the Sacred Tree nous proposera de l’action pêchue via deux styles : le sabre, et le bâton, et chaque enfant céleste disposera de ses propres capacités et sabres, de quoi créer des synergies variées.

Afin de devenir plus puissant, on pourra recevoir des bénédictions conférant des bonus comme un délai de recharge des sorts réduit, des attaques plus puissantes, ou une onde de choc pouvant électrifier en faisant des dash. Bien sûr, des points d’attributs seront aussi disponibles pour booster des stats de manière permanente.

Enfin, un des noyaux de Towa and the Guardians of the Sacred Tree se situera au niveau du village, qui évoluera run après run et où on prendra part à différentes activités comme les entraînements au dojo ou bien un mini-jeu de forge. Une dimension narrative sera également présente puisque nous profiterons aussi des retours au village pour tisser des liens avec les habitants.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree sortira le 19 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.