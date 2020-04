Si la période est déjà riche en sorties jeux vidéo, c’est également un moment fort pour le moment du streaming avec l’arrivée d’une nouvelle plateforme de SvOD : Disney+. Déjà disponible dans la plupart des autres pays, le service fait enfin son entrée officiellement ce 7 avril. Prix, offres, promotions, présentations, on vous dit tout sur ce nouveau concurrent à Netflix, Prime Video et autres.

Toutes les infos sur Disney+

Cet article vous propose ainsi deux axes majeurs : une première partie, où l’on vous liste et redirige vers l’ensemble de nos contenus Disney+, c’est-à-dire, nos différents articles et autres astuces, puis une seconde partie où l’on vous partage une FAQ complète. Celle-ci s’arrête sur les interrogations habituelles autour du service.

Dans les deux cas, sachez que ce dossier sera régulièrement mis à jour. Il est aussi interactif puisque vous pouvez demander en commentaire de nouveaux sujets sur le site ou tout simplement poser vos questions que l’on rajoutera au fur et à mesure à ce guide complet.

FAQ

Pour répondre au mieux à vos questions, voici une FAQ complète au sujet de Disney+ (Disney Plus). N’hésitez pas à poser vos questions en commentaires que l’on puisse mettre à jour l’article.

Qu’est-ce que Disney+ ?

Disney+ est un service de SVOD (Vidéo à la demande sur abonnement) créé par Walt Disney Company et ses différentes filiales. On y compte Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm et National Geographic.

Quand est disponible Disney+ en France ?

Disney+ est disponible en France à partir du 7 avril. Plus précisément, le service a été lancé dans la nuit de lundi à mardi, 1 heure précisément.

Quel est le prix de l’abonnement mensuel de Disney+ ?

Disney+ sera proposé pour un abonnement mensuel à 6.99€ sans engagement, ou avec un an d’engagement pour 69.99€. Il n’y a pas d’offre trimestrielle.

Quelles sont les différentes offres ?

Disney+ est proposé en abonnement seul – celui-ci listé juste ci-dessus – ou dans des formules d’abonnement avec Canal+. Les abonnements sont à partir de 6.99€ jusqu’à 89.90€ par mois. Nous vous proposerons un article complet sur la question un peu plus tard dans la journée.

Comment faire pour s’abonner à Disney+ ?

Voici les différentes étapes pour s’abonner à Disney+ :

Se rendre sur le site officiel

Choisir l’offre (mensuelle ou annuelle)

S’inscrire en remplissant les différents champs

Valider l’inscription

Puis se connecter et profiter du catalogue

Faut-il avoir Canal+ pour regarder Disney+ ?

Non, il n’est pas nécessaire d’avoir Canal+ pour profiter de Disney+. Cependant, si vous voulez profiter de Disney+ sur certains appareils comme une box internet ou satellite, vous devrez être abonné à Canal+.

Quels sont les appareils sur lesquels je peux regarder Disney+ ?

De nombreux appareils seront compatibles à l’utilisation de Disney+, allant de vos smartphones, aux téléviseurs connectés. La version iOS n’est pas encore disponible (iPhone, iPad). Nous vous proposerons très vite un article complet sur les appareils compatibles au lancement.

Disney+ est-il disponible sur Nintendo Switch ?

Pour le moment, Disney+ ne sera pas disponible sur Nintendo Switch. Tout comme ses concurrents, difficile de savoir si une application existera un jour ou non.

Est-ce qu’il y a le même catalogue qu’aux Etats-Unis ?

Pas totalement. Si une bonne partie du catalogue sera similaire, certains films seront absents, notamment les films ayant moins de 3 ans, avec pour cause, la fameuse chronologie des médias en France. Il n’est pas impossible que cela change avec le temps.

Est-ce que les films et séries Disney+ quittent la plateforme à un moment ?

Non. Contrairement à ses concurrents, Netflix, notamment, il n’y a pas de rotation de programmes. Sauf cas exceptionnel, tout le catalogue disponible au lancement sera présent pour toujours et il ne peut que s’étoffer avec le temps et l’arrivée de nouveaux films et séries.

Combien de profils différents peut-on avoir ?

Il sera possible de créer jusqu’à 7 profils différents sur votre compte Disney+.

Disney+ est-il compatible 4K ?

Disney+ sera proposé en 4K pour les programme proposant une telle définition. Pour les autres, on retrouvera une qualité maximale de 1080p.

Faut-il disposer d’une bonne connexion internet pour Disney+ ?

Si il faudra une connexion convenable pour profiter des programmes de Disney+ dans une qualité optimale, vous pourrez tout de même voir les programmes avec une connexion internet moindre.

Est-ce que les téléchargements sont autorisés sur Disney+ ?

Il sera en effet possible de télécharger sur les différentes plateformes les programmes de Disney+ en hors ligne pour pouvoir en profiter au maximum lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet.

Y-a-t-il des programmes exclusifs à Disney+ ?

Plusieurs films, séries ou encore émissions exclusives et originales sont proposés dès la sortie du service, le 7 avril. Au programme, vous pourrez retrouver des programmes tels que The Mandalorian ou l’adaptation live La Belle et le clochard.

Quels sont les programmes à venir prochainement sur Disney+ ?

Si aucune date n’a été pour le moment communiqué, de nombreux films et séries devraient voir le jour directement sur la plateforme tel que Loki, Hawkeye, Obi-wan, She Hulk, Moon Knight ou encore Muppets Now. On vous en reparlera bien évidemment à l’avenir.

Est-ce que Artemis Fowl sortira sur Disney+ ?

Annoncé par Disney suite aux sorties décalées de ce début d’année, il a été décidé que le film Artemis Fowl sortira en effet directement sur Disney+ sans passer par la phase salle de cinéma. Aucune date n’a été cependant annoncée, bien que cela devrait arriver plus tard dans l’année.