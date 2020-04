Alors que Netflix prône tranquillement en haut des SVoD, un nouveau challenge rentre dans l’arène : Disney+. La plateforme de vidéo à la demande, dirigée par la Walt Disney Company, compte bien proposer une alternative compétitive, en mettant notamment en avant son large catalogue de films et séries issus de ses propres productions. Néanmoins, il faut avouer qu’avoir une application fluide et de qualité aide beaucoup à chérir tel ou tel service, tout comme la liste des appareils compatibles.

Quels sont les appareils compatibles pour Disney+ ?

Le lancement de Disney+, réalisé ce 7 avril dans la nuit, s’accompagne d’une bonne liste d’appareils compatibles. Que vous soyez sur tablette, téléphone, Android télé, consoles de jeux vidéo ou autres, la liste est relativement garnie. Si l’on pourra utiliser Canal+, Disney+ tourne aussi de façon indépendante.

Si vous voulez savoir si votre appareil est compatible avec le service de streaming, sachez que Disney+ est disponible sur les plateformes suivantes :

Google Play Store

App Store

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV

Chromecast

PlayStation 4

Xbox One

Roku

Téléviseurs connectés LG

Téléviseurs connectés Samsung

Box internet (seulement via un abonnement canal+)

Box Canal+

Navigateur Web

Il s’agit ici de la liste des appareils compatibles au lancement. Il sera donc possible que la liste vienne s’étoffer avec le temps. On suppose que certains joueurs aimeraient voir le service débarquer sur d’autres supports. Est-ce que Disney+ sera sur Switch par exemple ? Malheureusement, tout comme Netflix et d’autres services, cela n’est pas prévu, ou il faut se tourner vers d’autres alternatives.

On notera que cette nuit, les utilisateurs iOS n’ont pas pu accéder à l’application. Quant aux consoles, PS4 et Xbox One, l’application est disponible sur le PlayStation Store et le Microsoft Store depuis cette matinée. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le service et les offres, vous pouvez consulter notre article sur tout ce qu’il faut savoir sur Disney+. Si vous souhaitez vous abonner, cela se passe sur le site officiel.