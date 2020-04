C’est officiel, Disney+ est maintenant accessible sur la plupart des appareils compatibles. Véritable concurrent à Netflix et aux autres services de VOD, le géant propose également des programmes originaux. Cependant, certains ne sont pas entièrement disponibles au lancement. On pense notamment à The Mandalorian qui ne diffuse pas entièrement sa première saison, alors que celle-ci a déjà été déployée aux Etats-Unis en fin d’année dernière. Il y a une raison à cela !

Un rythme de diffusion décidé en interne

Contrairement à d’autres restrictions que la plateforme connait, comme la chronologie des médias en France, la raison de ce décalage est purement interne. En fait, c’est en réalité un choix éditorial de Disney+. Leur volonté est de pouvoir avoir un audimat sur le long terme et selon eux, proposer une série en intégralité ferait que les personnes n’utilisent que les 7 jours gratuits puis se désabonnent.

Ainsi, à l’opposé d’un Netflix (qui ne propose plus d’offre d’essai gratuite), Disney+ souhaite tout de même conserver pour le moment ce moment de gratuité et ainsi convaincre par son catalogue et leurs futur programmes pour s’assurer une pérennité en terme d’abonnés. Un choix logique qui peut convaincre une bonne partie du public qui aime savourer leurs séries et à contrario, frustrer celles et ceux qui aiment binge-watcher.

Reste à savoir si les prochains programmes originaux connaîtront le même sort. Pour l’instant, ces sorties en décalé ne concernent que le lancement de la plateforme en Europe. On peut imaginer que certains programmes originaux suivent le même pas à l’avenir et que d’autres arrivent d’un coup. On verra donc si Disney+ conserve sa politique éditoriale. Quoiqu’il en soit, si vous voulez en savoir plus sur le service, on vous renvoi sur notre guide complet où vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur les offres.