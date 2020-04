Après un mois de mars particulièrement chargé, où l’on pouvait compter sur Animal Crossing New Horizons, DOOM Eternal, Ori and the Will of the Wisps et d’autres, avril semble plus calme. Quoique, en nombre de jeux, peut-être, mais pas forcément en importance.

C’est donc le moment de voir qu’est-ce qui sort dans les prochains jours et quelles sont les sorties PS4, Xbox One, Switch, PC et réalité virtuelle en avril 2020 ? On vous liste tout. Et même mieux. On vous propose une présentation des jeux en vidéo, un listing complet et même un lien pour précommander. Cela vous permet aussi de soutenir le site.

Quelles sont les sorties jeux vidéo en avril 2020 ?

Bien sûr, impossible de ne pas le mentionner mais c’est évidemment Final Fantasy VII Remake la grande star de ce mois d’avril. 23 ans plus tard, l’iconique RPG fait son retour dans une forme olympienne avec une revisite totale de l’oeuvre originale. Deux autres remakes sont attendus, avec celui de Resident Evil 3 et celui de Trials of Mana. On vous présente tout cela en vidéo.

Toutes les sorties jeux vidéo avril 2020

1er avril

Totally Reliable Delivery Service (PC, PS4, One, Switch)

2 avril

3 avril

7 avril

10 avril

16 avril

21 avril

Help Will Come Tomorrow (PC, PS4, One, Switch)

23 avril

MotoGP 20 (PC, PS4, One, Switch)

Filament (PC)

Cloudpunk (PC)

Little Busters! Converted Edition (Switch)

24 avril

28 avril

Alors, quelles sont vos attentes parmi ces sorties ? Comme tous les mois, notre équipe proposera un test pour chacun des jeux – ou presque. On fera également une présentation sur notre WebTV. N’hésitez pas à nous dire en commentaires ou en réponse sur nos réseaux sociaux les jeux qui vous font de l’œil.

Acheter les jeux au meilleur prix