Après un report d’une quinzaine de jours, c’est à partir du 7 avril que Disney+ sera disponible en France. On fait le point sur l’ensemble des offres et des façons de pouvoir accéder au nouveau service de SVOD signé par la marque aux grandes oreilles. A savoir que Disney Plus, de son petit nom, est disponible depuis le mois de novembre dernier dans plusieurs pays tels que les États-Unis.

Offres Disney+ disponibles en France

Pour son arrivée, le groupe a décidé de s’allier avec l’un des géants de l’audiovisuel en France, Canal+. L’occasion est donc de proposer le service via internet, comme tous les autres services de SVOD, mais aussi dès sa sortie, sur l’ensemble des box internet et satellite, grâce à Canal+.

A noter que les box internet des différents fournisseurs d’accès à Internet (SFR, Free…) ne proposent pour le moment pas d’application spécifique pour ce nouveau service de VOD. Ce sera donc uniquement via le groupe Canal+ que vous aurez accès, via votre box, au service du géant américain.

Quelles sont les différentes offres Disney+ ? Quel est le prix de l’abonnement ? On peut ainsi distinguer deux façons principales pour s’abonner au concurrent de Netflix pour l’instant.

L’abonnement classique

En s’abonnant directement via le site officiel, vous devrez débourser la somme de 6,99 € par mois pour avoir accès au service. Si vous souhaitez effectuer un engagement annuel, vous devrez débourser 69,99 € par an. Contrairement à d’autres pays, aucune réduction concernant l’abonnement annuel est pour le moment annoncé, avec le partenariat effectué entre Disney+ et Canal+.

Bien entendu, comme une bonne partie des offres de SVOD, le service propose des abonnements mensuels sans engagement, vous permettant de vous désabonner avant la prochaine mensualité. A contrario de Netflix, la plateforme de Mickey ne propose qu’une offre unique. Pas de formule donc, qui change le nombre d’écrans simultanés ou la qualité vidéo débloquée. De plus, rien n’a encore été annoncé concernant une potentielle offre trimestrielle.

L’abonnement via Canal+

C’est ici que le micmac des offres est en place. Du fait du partenariat exclusif de Canal+, l’ensemble des offres d’abonnement du groupe français va évoluer dès le 7 avril.

L’abonnement de base à Canal+ (19,99 €) proposera pendant une durée de 2 ans Disney + gratuitement. Cette offre limitée sera valable jusqu’au 2 juin 2020.

(19,99 €) proposera pendant une durée de 2 ans Disney + gratuitement. Cette offre limitée sera valable jusqu’au 2 juin 2020. Le Pack+ de Canal+ à 24,90 € par mois , proposera en plus de l’ensemble des chaines Canal+, le nouveau service de SVOD. Comme pour les autres offres, l’offre passera à 34,90 € par mois au bout de deux ans.

, proposera en plus de l’ensemble des chaines Canal+, le nouveau service de SVOD. Comme pour les autres offres, l’offre passera à 34,90 € par mois au bout de deux ans. Le Pack Famille+, à 29,99 € par mois , propose une 60aine de chaînes thématiques, avec en plus donc Disney+ dès le 7 avril. Le pack passera après 2 ans à 34,90 € par mois.

, propose une 60aine de chaînes thématiques, avec en plus donc Disney+ dès le 7 avril. Le pack passera après 2 ans à 34,90 € par mois. Le Pack Ciné Série+ à 34,90 € par mois au lancement, proposera en plus de Canal+ d’accéder à Disney+, OCS, Netflix ainsi que Ciné+. Le pack passera à 49,90 € par mois après deux ans.

par mois au lancement, proposera en plus de Canal+ d’accéder à Disney+, OCS, Netflix ainsi que Ciné+. Le pack passera à 49,90 € par mois après deux ans. Le Pack Intégral+, à 89,90 € par mois, est le pack le plus complet, proposant tout ce qui a été cité au-dessus. Valable deux ans, l’offre passera ensuite à 99,90 € par mensualité.

Une période d’essai disponible

Vous n’êtes pas certains de vouloir vous ajouter un abonnement supplémentaire à votre ensemble ? Pas de soucis, vous pourrez découvrir l’ensemble du catalogue via une période d’essai de 7 jours. L’occasion de découvrir ainsi les nouveautés et exclusivités du service en toute sécurité financière. A noter que du côté des abonnements Canal+, c’est directement 1 mois de proposé pour essayer à la fois le catalogue de Disney+, mais aussi Canal+ !

Si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau programme de vidéos à la demande, concurrent à Prime Video et Netflix, vous pouvez consulter notre dossier complet sur Disney+. Vous y retrouverez des comparatifs, détails et astuces sur le service.